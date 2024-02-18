Депутаты Европарламента призвали отстранить Израиль от турниров ФИФА и УЕФА

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вчера, 20:59

13 депутатов Европейского парламента направили письмо в ФИФА и УЕФА с требованием запретить Израилю участие в международных соревнованиях из-за продолжающейся войны в секторе Газа.

Они призвали «немедленно исключить в качестве меры давления сборную Израиля и остальные израильские команды из всех европейских и международных соревнований, пока этот геноцид не закончится». Также сообщается, что «спорт не может служить зрелищем для тех, кто нарушает самые важные права всего населения».

В письме добавляется: « ФИФА и УЕФА заявляют, что продвигают ценности равенства, уважения и прав человека посредством футбола. Всё это, несомненно, сегодня нарушается в секторе Газа».

Ранее сообщалось, что 12 стран призвали отстранить национальную команду Израиля и клубы страны от международных соревнований из-за войны.