Агент Погба: «Поль готов вернуться в игру хоть завтра»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника , ответила на вопрос о текущем состоянии футболиста. Француз отстранён от футбола на неопределенный срок из-за обвинений в принятии допинга.

Погба готов вернуться в игру хоть завтра. Он выдержит любое развитие событий, это чемпион с психологической точки зрения. Поль получает удар, переживает его и двигается дальше. Погба тренируется, осознавая, что он всегда должен быть в форме. Иногда я ему предлагаю: «Может, заняться ещё чем-то?». Он злится на меня и отвечает: «Рафаэла, я должен тренироваться! Ты не понимаешь, мне нужно играть. Я намерен побеждать, чтобы завершить путь, который начал».