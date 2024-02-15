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Агент Погба: «Поль готов вернуться в игру хоть завтра»

вчера, 20:58

Рафаэла Пимента, агент полузащитника Поля Погба, ответила на вопрос о текущем состоянии футболиста. Француз отстранён от футбола на неопределенный срок из-за обвинений в принятии допинга.

Погба готов вернуться в игру хоть завтра. Он выдержит любое развитие событий, это чемпион с психологической точки зрения. Поль получает удар, переживает его и двигается дальше. Погба тренируется, осознавая, что он всегда должен быть в форме. Иногда я ему предлагаю: «Может, заняться ещё чем-то?». Он злится на меня и отвечает: «Рафаэла, я должен тренироваться! Ты не понимаешь, мне нужно играть. Я намерен побеждать, чтобы завершить путь, который начал».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
малость поздно он спохватился !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:52
Да мы все последние годы видели, как он рвался)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
"Давай займёмся ещё, чем-то"- так и хотят сбить Поля с пути истинного, по которому он твердо идёт...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
МЮ за 100 лямов купит
drug01
drug01
вчера в 21:27
Конечно после допинга он очень готов!!!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:22
Погба : Я уже готовальня.. Хе..
Гость
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