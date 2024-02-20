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Сульшер может возглавить «Баварию»

вчера, 08:15

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может возглавить «Баварию», если Томас Тухель будет уволен.

Руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением норвежца в качестве исполняющего обязанности до конца нынешнего сезона.

Однако основной план «Баварии» состоит в том, чтобы тренером остался Тухель.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:24
Как временщик подойдёт, а то у Томаса совсем всё разладидось
shur
shur
вчера в 13:27
Умер бывший защитник «Баварии», «Интера» и сборной Германии Андреас Бреме. Светлая память!!!
therapy
therapy
вчера в 12:51
Вот и нашёлся кризисный тренер...хотя по мне ели менять тренера, то по окончании сезона.
balalay
balalay
вчера в 12:51
немецкий чемпионат действительно уникальный, бавария со стоимостью состава в миллиард долларов исторически "сражается" с командами стоимостью по 50 млн. долларов и героически позорно проигрывает имея состав из сплошных чемпионов мира, суперзвезд и лучших....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:19
всё пошло странно когда взяли безтрофейного Кейна, вроде бы что может испортить один Кейн? но вот тем не менее
Сергей Кремик
Сергей Кремик
вчера в 11:49
При таком раскладе, я могу до конца сезона доработать. А что зп платить много не надо, Баварию с 12 года смотрю, сезон в принципе про..н, ИИ будет с немецкого на русский переводить и обратно. Всеровно ничего не теряют. Я себя может место Упамлекано в защиту поставлю 😂
galem72
galem72
вчера в 11:30
На коротком сроке Сульшер до конца сезона вполне себе может поставить состав на игровые рельсы. Но источник слишком слаб и дискредитирован. Так что проходим мимо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:24
А как же Мавр?
Он уже учит немецкий язык!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:12
А че не Почеттино?)))
adekvat
adekvat
вчера в 09:43
Тухеля уберать по любому надо, пока он совсем Баварию не кончил.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:29
Слишком много вылазит вариантов у Баварии.
3945yt2tqb4f
3945yt2tqb4f
вчера в 08:53
Это "сырой" тренер, кроме звездного футбольного имени тренерских достижений у него нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:40
Обидеть он её может..., это все знают, но вот возглавить...
72d6ztpqvmeu
72d6ztpqvmeu
вчера в 08:40
Джокер...:))) ...какое интересное проявление стокгольмского синдрома...

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Вещий
Вещий
вчера в 08:29
Это что... утренний прикол такой... вроде как сегодня не первое апреля...
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