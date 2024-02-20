Сульшер может возглавить «Баварию»

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вчера, 08:15

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Баварию», если будет уволен.

Руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением норвежца в качестве исполняющего обязанности до конца нынешнего сезона.

Однако основной план «Баварии» состоит в том, чтобы тренером остался Тухель.