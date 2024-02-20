Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может возглавить «Баварию», если Томас Тухель будет уволен.
Руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением норвежца в качестве исполняющего обязанности до конца нынешнего сезона.
Однако основной план «Баварии» состоит в том, чтобы тренером остался Тухель.
Он уже учит немецкий язык!
Он уже учит немецкий язык!
Заседание совета директоров Баварии:
- В Леверкузене тренер бывший скаузер
- Что нам делать?
- Нужен кто-то из старого МЮ
Заседание совета директоров Баварии:
- В Леверкузене тренер бывший скаузер
- Что нам делать?
- Нужен кто-то из старого МЮ