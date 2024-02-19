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Тухель отреагировал на слухи о своём увольнении

вчера, 09:26

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства.

Я чувствую, что меня поддерживают. Я знаю о своих взаимоотношениях с гендиректором Дризеном, о том, как проходит наша совместная работа. Он знает, насколько я недоволен сложившейся ситуацией и как много сил вкладывается в её исправление.

Вчера в матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» уступила «Бохуму».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить мюнхенский клуб.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:38
Ну, пусть, даже есть поддержка. Одного не понимаю- ему, самому, зачем всё это надо? Игры нет, результата нет, в команде намечается заговор, ситуация более чем тяжёлая. Надежд, на изменение ситуации нет и близко. Команда регрессирует.

Вчерашняя игра Баварии, даже в меньшинстве не выглядела полностью обречённой. Команда боролась, создавала моменты... Так в чем же дело, почему, команда не играет так всегда? Почему, вечный страх в глазах и гири на ногах??? Возможно, команде, нужна, одна большая победа? Как никогда, в Баварии всё сложно и запутано.
4hrqtjw7t3ab
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вчера в 10:46
По тихому уже пакует чемоданы.
112910415
112910415
вчера в 10:45
посмотрят, как дальше дело пойдёт
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:27
Тухель - человек целеустремлённый, обязательный, так что можно не сомневаться, что и эту миссию он выполнит, прежде чем покинуть пост тренера.
6r9nkcgxycwn
6r9nkcgxycwn
вчера в 10:22
Учитывая поддержку руководства, Томас Тухель может использовать это для укрепления своей позиции и улучшения результатов команды. Возможно, он разработает стратегию, которая поможет улучшить игру “Баварии” и вернуть их на вершину Бундеслиги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:09
Ещё один турнир (ЛЧ) не слили, миссия Тухеля не завершена)
salleeh
salleeh
вчера в 09:42
Вместе с Дрезеном нужно выгонять, каленым железом выжигать…
k85r74m57k8g
k85r74m57k8g
вчера в 09:42
Очень странно, что после всего февральского кошмара вчерашний Бохум всё ещё не отправил тебя Нахум
46mjpa47r472
46mjpa47r472
вчера в 09:36
Закрой свой тупой рот с той стороны, пока тебе с этой его чем-нибудь не заткнули!
Гость
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