Тухель отреагировал на слухи о своём увольнении

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства.
Я чувствую, что меня поддерживают. Я знаю о своих взаимоотношениях с гендиректором Дризеном, о том, как проходит наша совместная работа. Он знает, насколько я недоволен сложившейся ситуацией и как много сил вкладывается в её исправление.
Вчера в матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» уступила «Бохуму».
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить мюнхенский клуб.
Вчерашняя игра Баварии, даже в меньшинстве не выглядела полностью обречённой. Команда боролась, создавала моменты... Так в чем же дело, почему, команда не играет так всегда? Почему, вечный страх в глазах и гири на ногах??? Возможно, команде, нужна, одна большая победа? Как никогда, в Баварии всё сложно и запутано.
Вчерашняя игра Баварии, даже в меньшинстве не выглядела полностью обречённой. Команда боролась, создавала моменты... Так в чем же дело, почему, команда не играет так всегда? Почему, вечный страх в глазах и гири на ногах??? Возможно, команде, нужна, одна большая победа? Как никогда, в Баварии всё сложно и запутано.