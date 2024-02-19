Тухель отреагировал на слухи о своём увольнении

Главный тренер «Баварии» заявил, что ощущает поддержку со стороны руководства.

Я чувствую, что меня поддерживают. Я знаю о своих взаимоотношениях с гендиректором Дризеном, о том, как проходит наша совместная работа. Он знает, насколько я недоволен сложившейся ситуацией и как много сил вкладывается в её исправление.