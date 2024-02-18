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Левандовски обогнал Анри по числу голов за «Барселону»

вчера, 08:22

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился дублем в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

Футболист забил за каталонцев 50 мячей, он обогнал француза Тьерри Анри, который за 3 года в составе каталонцев отличился 49 мячами.

В 23 поединках текущего чемпионата Испании Левандовски забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:03
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Karkaz
Karkaz ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 12:56
При чём тут лучше. Тут о голах речь идёт. У Анри партнёры по команде в разы сильнее тогда были.
syb8fgcqmkj5
syb8fgcqmkj5
вчера в 11:16
“Барселона” продолжает побеждать, а Роберт Левандовски забивает важнейшие голы!
Поздравляю Роберта с этим достижением и желаю ему дальнейших успехов в составе “Барсы”!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:12
Мои поздравления!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:10
Поздравляю Лёву с этим достижениемм !
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:01, ред.
Всегда, рано или поздно находится тот , кто лучший ☝️😉
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 08:57
Левандовски обогнал Анри не только потому что он лучше него, но и потому что уровень Ла Лиги пал с годами.
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