Левандовски обогнал Анри по числу голов за «Барселону»

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вчера, 08:22

Нападающий «Барселоны» отличился дублем в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

Футболист забил за каталонцев 50 мячей, он обогнал француза , который за 3 года в составе каталонцев отличился 49 мячами.

В 23 поединках текущего чемпионата Испании Левандовски забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.