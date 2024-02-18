Левандовски обогнал Анри по числу голов за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился дублем в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).
Футболист забил за каталонцев 50 мячей, он обогнал француза Тьерри Анри, который за 3 года в составе каталонцев отличился 49 мячами.
В 23 поединках текущего чемпионата Испании Левандовски забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
Поздравляю Роберта с этим достижением и желаю ему дальнейших успехов в составе “Барсы”!
Поздравляю Роберта с этим достижением и желаю ему дальнейших успехов в составе “Барсы”!