«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Сити»

сегодня, 22:30
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился: Барнс (63', 70'). За гостей забил Рубен Диаш (68').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 15 очков, у гостей — 22 очка.

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 29 ноября, соперником будет «Эвертон». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 29 ноября, (соперник — «Лидс»).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:02
за Ньюкасл была удача.
посмотрим, что Арсенал сделает завтра.
однако новость дня - Погба вернулся на поле спустя 811 дней.
и проиграл.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 22:56
Футболисты Ньюкасл Юнайтед умеют настраиваться на большие матчи!
Молодцы!
Nenash
Nenash
сегодня в 22:52
Артета : Спасибо, учител.. 😄
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:49
Арсенал совершит преступление , если в таком положении, когда все топы охраняют кукурузу , не возьмут заветный кубок АПЛ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:39
Веселая игра получилась....
Пожалуй ничья была бы по делу...
Судья жёлтые не очень любит показывать?
