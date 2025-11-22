«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Сити»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился: Барнс (63', 70'). За гостей забил Рубен Диаш (68').
По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 15 очков, у гостей — 22 очка.
В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 29 ноября, соперником будет «Эвертон». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 29 ноября, (соперник — «Лидс»).
посмотрим, что Арсенал сделает завтра.
однако новость дня - Погба вернулся на поле спустя 811 дней.
и проиграл.
посмотрим, что Арсенал сделает завтра.
однако новость дня - Погба вернулся на поле спустя 811 дней.
и проиграл.
Молодцы!
Молодцы!
Пожалуй ничья была бы по делу...
Судья жёлтые не очень любит показывать?
Пожалуй ничья была бы по делу...
Судья жёлтые не очень любит показывать?