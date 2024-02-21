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Модрич не собирается завершать карьеру и думает о возможности сыграть на ЧМ

вчера, 12:39

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не собирается завершать карьеру футболиста.

Ранее сообщалось, что хорват отклонил предложение главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти войти в его штаб после окончания этого сезона.

По информации источника, хавбек всё ещё видит себя в качестве игрока. Модрич может покинуть «Реал» после окончания действия контракта ближайшим летом, и попробовать свои силы в другой команде, где он также сможет выступать на высоком уровне.

Хавбек ничего не имеет против «Реала». Лука думает о возможности выступить на чемпионате мира-2026, если у него не будет серьёзных проблем с травмами.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 18:49
Я думаю рано списывать Модрича в качестве игрока высокого уровня. Даже несмотря на возраст.
Кроос сейчас конечно покачественее выглядит, но я уверен что Лука не истратил своего мастерства и мы увидим ещё не один волшебный пас от хорвата.
112910415
112910415
вчера в 16:55
но не бывает же бесконечной-то карьеры !
shur
shur ответ fn9w6tfaafrx (раскрыть)
вчера в 16:22
...как не крути возрастной игрок, всё в руках руководства Реала, захочет уходить, отпустят,но предложение пересмотрят...!!!
fn9w6tfaafrx
fn9w6tfaafrx
вчера в 15:23
Модрич отчаянный, удачи ему в его желании
skpyhce7tb49
skpyhce7tb49
вчера в 15:19
Он вполне сможет, только бы туда для начала отобраться.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:10
На чм ты уже будешь на одной ноге прыгать, пора в Аравию
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:04
Модрич еще не сказал своего последнего слова, может ещё стрельнет и ЗМ возьмёт!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:55
Для меня это непонятно, в команде в этом году он обуза, получает больше всех, а как выходит не тянет, мячи теряет, его дело, свой ЗМ он получил, но соревноваться на топ-уровне он очевидно уже не готов, как бы хорват себя не обманывал.

Перес точно ему очередные 20 лямов не выдаст, и не пригодится он не одному клубу уровня Ла Лиги уже, потому что не вывозит физу.
adekvat
adekvat
вчера в 12:52
Еще один безсмертный, поиграть за арабов еще можно, за сборную все, пора молодым дорогу давать.
Вещий
Вещий
вчера в 12:47
Конечно хотелось бы, чтобы он завершил карьеру именно на Бернабеу, но если человек мотивирован и хочет продолжать заниматься любимым делом, никто не вправе его за это осудить. Он и так дал Мадриду очень многое, вписав свое имя золотыми буквами в историю клуба. Тем более я не сомневаюсь, что если он захочет затем вернуться в Мадрид и работать в структуре клуба, то ему точно не откажут....

Ну а так что, очень жаль, время бежит неумолимо, какой бы прекрасный игрок не был, но 35-40 лет это предел для любого мастера и легенды в проф. футболе, к коим Модрич безусловно относится.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:42
Если держит себя в форме,почему не сыграть.
Гость
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