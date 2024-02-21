Модрич не собирается завершать карьеру и думает о возможности сыграть на ЧМ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не собирается завершать карьеру футболиста.
Ранее сообщалось, что хорват отклонил предложение главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти войти в его штаб после окончания этого сезона.
По информации источника, хавбек всё ещё видит себя в качестве игрока. Модрич может покинуть «Реал» после окончания действия контракта ближайшим летом, и попробовать свои силы в другой команде, где он также сможет выступать на высоком уровне.
Хавбек ничего не имеет против «Реала». Лука думает о возможности выступить на чемпионате мира-2026, если у него не будет серьёзных проблем с травмами.
Ну а так что, очень жаль, время бежит неумолимо, какой бы прекрасный игрок не был, но 35-40 лет это предел для любого мастера и легенды в проф. футболе, к коим Модрич безусловно относится.....
Ну а так что, очень жаль, время бежит неумолимо, какой бы прекрасный игрок не был, но 35-40 лет это предел для любого мастера и легенды в проф. футболе, к коим Модрич безусловно относится.....
Перес точно ему очередные 20 лямов не выдаст, и не пригодится он не одному клубу уровня Ла Лиги уже, потому что не вывозит физу.
Перес точно ему очередные 20 лямов не выдаст, и не пригодится он не одному клубу уровня Ла Лиги уже, потому что не вывозит физу.