Модрич не собирается завершать карьеру и думает о возможности сыграть на ЧМ

1708508368

вчера, 12:39

Полузащитник «Реала» пока не собирается завершать карьеру футболиста.

Ранее сообщалось, что хорват отклонил предложение главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти войти в его штаб после окончания этого сезона.

По информации источника, хавбек всё ещё видит себя в качестве игрока. Модрич может покинуть «Реал» после окончания действия контракта ближайшим летом, и попробовать свои силы в другой команде, где он также сможет выступать на высоком уровне.

Хавбек ничего не имеет против «Реала». Лука думает о возможности выступить на чемпионате мира-2026, если у него не будет серьёзных проблем с травмами.