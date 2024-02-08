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Кудряшов завершил карьеру футболиста

вчера, 16:47

Экс-игрок сборной России Фёдор Кудряшов завершил карьеру футболиста.

36-летний футболист играл за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» («Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Истанбул Бахакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».

За сборную России Фёдор провёл 48 матчей.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:44
Хорваты особенно будут помнить Федю. Ну и мы тоже.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:24
И не говори...
Осталось ему ещё национальные проводы - прощальный матч в Лужниках устроить..., и Тамару Гвердцители пригласить - пусть Виват Король для Феди сбацает !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:48
Федор,Спасибо за матчи проведеннные в Грозном.Играл от души!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Для меня Кудряшов запомнился многочисленными серьёзными травмами, А травмы головы со стороны выглядели вообще ужасно. Но не чего "оклемавшись" продолжал играть...
112910415
112910415
вчера в 18:25
не бывает бесконечных карьер
shur
shur
вчера в 17:54
...Спасибо "Кудрявый" за игру....! Пусть тебе на пенсии приснится!!!
brb4v977zur8
brb4v977zur8
вчера в 17:38
Главное он играл за Спартак!!!! Достойного отдыха!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:56
Ничего себе сколько клубов поменял!
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 16:50
Кудряшов своевременно завершил карьеру футболиста. За многих команд сыграл.
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