Экс-игрок сборной России Фёдор Кудряшов завершил карьеру футболиста.
36-летний футболист играл за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» («Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Истанбул Бахакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
За сборную России Фёдор провёл 48 матчей.
Осталось ему ещё национальные проводы - прощальный матч в Лужниках устроить..., и Тамару Гвердцители пригласить - пусть Виват Король для Феди сбацает !
Осталось ему ещё национальные проводы - прощальный матч в Лужниках устроить..., и Тамару Гвердцители пригласить - пусть Виват Король для Феди сбацает !
https://youtu.be/BbvXHd_2-9A?si=uW7G8p33HyXhlVuo