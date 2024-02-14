Газинский дал комментарий на тему возможного завершения карьеры

Полузащитник «Урала» высказался о возможном завершении карьеры.

Я завершу карьеру, как только пойму, что больше неконкурентоспособен в команде, а быть запасным я не хочу и не вижу в этом смысла. Футбол — это все‑таки эмоции, их надо испытывать на поле. Время покажет. Пока есть силы и желание, я буду играть. Как только не будет этого, приму решение о завершении. Я не могу себя обманывать. Если я пойму, что проигрываю конкуренцию и не могу ее составить, то можно задуматься. Но сегодня пока такого нет.