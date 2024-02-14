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Газинский дал комментарий на тему возможного завершения карьеры

вчера, 19:58

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о возможном завершении карьеры.

Я завершу карьеру, как только пойму, что больше неконкурентоспособен в команде, а быть запасным я не хочу и не вижу в этом смысла. Футбол — это все‑таки эмоции, их надо испытывать на поле. Время покажет. Пока есть силы и желание, я буду играть. Как только не будет этого, приму решение о завершении. Я не могу себя обманывать. Если я пойму, что проигрываю конкуренцию и не могу ее составить, то можно задуматься. Но сегодня пока такого нет.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:31
Это все слова - пора заканчивать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:15
Возможно Юрия ждёт тренерская работа.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:06
Чем ниже лига, тем больше играют...
77guc998wjk8
77guc998wjk8
вчера в 20:52
Все правильно сказал и думаю что все правильно сделает...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Юра прямо, чётко, без увиливаний - обозначил свою позицию.
Интерес
Интерес
вчера в 20:35
Ещё можно понижаться в классе,пока есть места,где ждут.
Гость
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