Экс-футболист «Динамо» Луценко сообщил, что решил завершить карьеру

Российский нападающий Евгений Луценко сообщил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста.
Всё идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьёз не рассматривал. Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьёй и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.
Можно сказать, что Евгений Луценко завершил карьеру футболиста.
Есть психологический момент в том, что оставляю какую-то лазейку? Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.
По уму всё решил? Да.
Луценко выступал за московское «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», белгородский «Салют», «СКА-Энергию» (сейчас — «СКА-Хабаровск»), «Мордовию», столичное «Динамо» и тульский «Арсенал».
Всем этим ребятам (Серёге Терехову, Ване Темникову, Кире Панченко, Володе Рыкову, Сашке Сапете и другим)- низкий поклон.
Ну и Жене конечно тоже.
Всяческих ему успехов во всех посткарьерных делах.
Всем этим ребятам (Серёге Терехову, Ване Темникову, Кире Панченко, Володе Рыкову, Сашке Сапете и другим)- низкий поклон.
Ну и Жене конечно тоже.
Всяческих ему успехов во всех посткарьерных делах.