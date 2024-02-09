Экс-футболист «Динамо» Луценко сообщил, что решил завершить карьеру

Российский нападающий сообщил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста.

Всё идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьёз не рассматривал. Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьёй и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.

Можно сказать, что Евгений Луценко завершил карьеру футболиста.

Есть психологический момент в том, что оставляю какую-то лазейку? Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.

По уму всё решил? Да.