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Экс-футболист «Динамо» Луценко сообщил, что решил завершить карьеру

вчера, 15:20

Российский нападающий Евгений Луценко сообщил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста.

Всё идет к тому, что не буду выступать как футболист, потому что предложения, которые мне поступали из Второй лиги, всерьёз не рассматривал. Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьёй и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал.

Можно сказать, что Евгений Луценко завершил карьеру футболиста.

Есть психологический момент в том, что оставляю какую-то лазейку? Да, потому что тяжело сказать, что ты больше не будешь играть в футбол на профессиональном уровне.

По уму всё решил? Да.

Луценко выступал за московское «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», белгородский «Салют», «СКА-Энергию» (сейчас — «СКА-Хабаровск»), «Мордовию», столичное «Динамо» и тульский «Арсенал».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
хороший, качественный спортсмен ...
все его знают
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:20
Поиграл довольно прилично, особенно в Туле звёзды сошлись... Семья 15 лет урывками видела.. пора им время уделять.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:06
А что он умеет делать?
баск
баск
вчера в 16:01
Женька Луценко- из того состава Динамо, который тащил клуб из пердива.

Всем этим ребятам (Серёге Терехову, Ване Темникову, Кире Панченко, Володе Рыкову, Сашке Сапете и другим)- низкий поклон.
Ну и Жене конечно тоже.

Всяческих ему успехов во всех посткарьерных делах.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:47
Ну а что... можно было бы в заголовке написать экс-футболисст Арсенала...:)))
Capral
Capral
вчера в 15:30
Луценко раскрылся, у И.Черевченко, в Туле. Очень неплохо смотрелся. Как игрок- средних способностей, не особо яркий, но у толкового тренера- получил вторую молодость. Пусть, ему сопутствует удача!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Ну решил это его дело,займется чем нибудь другим.
Гость
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