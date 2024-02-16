Суарес заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

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вчера, 08:49

Нападающий «Интер Майами» заявил, что этот клуб будет последним в его карьере. Слова футболиста приводит Goal со ссылкой на Del Sol FM:

«Интер Майами» — последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более честным. Семья уже знает это. Пока не знаю даты, но это последний шаг. Я также готов к своему последнему испытанию. Я должен подумать о качестве жизни после этого. Говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что я такой, какой есть, но вы должны подготовиться. Я помню, как бывший игрок сказал мне, что игрок никогда не готов к выходу на пенсию.