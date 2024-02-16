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Суарес заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

вчера, 08:49

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес заявил, что этот клуб будет последним в его карьере. Слова футболиста приводит Goal со ссылкой на Del Sol FM:

«Интер Майами» — последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более честным. Семья уже знает это. Пока не знаю даты, но это последний шаг. Я также готов к своему последнему испытанию. Я должен подумать о качестве жизни после этого. Говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что я такой, какой есть, но вы должны подготовиться. Я помню, как бывший игрок сказал мне, что игрок никогда не готов к выходу на пенсию.

Уругваец присоединился к команде МЛС 1 января. Контракт рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления на ещё один год.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:55
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Роналдиньо
    112910415
    112910415
    вчера в 10:53
    печально, когда осознаёшь, что здоровье уже не то, и силы кончаются ...
    sr5sw4qg2zcx
    sr5sw4qg2zcx
    вчера в 10:49
    Поиграл достаточно пора и честь знать! Запомнится надолго.... И не только игрой!
    3k6vnkxeuvq8
    3k6vnkxeuvq8
    вчера в 10:38
    Надеется титул на горбе Месси получить.
    7fu94v8ugq6b
    7fu94v8ugq6b
    вчера в 09:44
    Спасибо Луису Суарезу за его невероятную карьеру и за все моменты, которые он подарил нам, фанатам. Надеюсь, он найдет счастье после футбола.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:18
    Да пора уже заканчивать. К сороковнику время подходит.
    Elliada_
    Elliada_ ответ shur (раскрыть)
    вчера в 09:07
    А Суарес ни одной игры за Майами и не сыграл. Были товарняки, первая официальная игра будет 22 февраля.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 09:06
    Уходить тоже нужно уметь. Молодец, Суарес. Скорее всего, завершит карьеру вместе с Месси через 2 года. В целом, карьера у Луиса получилась выдающиеся. Единственный, кто выиграл 2 ЗБ в эпоху Месси и того второго, как его там. Удачи в дальнейшем.
    shur
    shur
    вчера в 09:00
    ...в Штатах и оставайся, что это за последнее испытание, как будто
    к финалу ЛЧ готовится, шабашка в Майами, по другому и не назовёшь,ни одной игру не видел и как то от этого не страдаю...!
    Адиос амиго...!!!
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    вчера в 08:53
    Ради Месси перешел туда и там и закончит карьеру игрока.
    Гость
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