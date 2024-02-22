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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Наполи» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 60-й минуте, а на 75-й Виктор Осимхен сравнял счет.

Ответный поединок состоится 12 марта.

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Все комментарии
8djdjtbnkx5h
8djdjtbnkx5h
сегодня в 08:01
Дома Барса пройдёт дальше
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:46
Единственное пока светлое пятно в этом противостоянии - это интрига.
Hauptman
Hauptman
сегодня в 07:13
Очень скучный и тусклый матч.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
так себе матч
так себе результат
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:24
Барселона и Наполи нудно играли.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 03:01
Ну были же примеры, когда никто не ждал. Тот же Челси, причём оба их раза)
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:40
Справедливый результат!
Ждём ответной игры!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:30
Тренеру Наполи следует выпустить в атаке только Виктора в ответном матче, не потому что он забил, а потому что только так будут шансы на гол. А так, Барселона дома забьет больше и пройдет дальше. Примерно будет счет 3:2 или 3:1.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:25
Скучнейшая игра, и не пожалел что с удовольствием посмотрел игру Ливерпуля. Тот случай когда лучше посмотреть обзор на следующий день. Болею за Арсенал в этом турнире.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:16
Павел, Вы- очередной, на очереди, на Высокое Звание Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В самую точку, или- в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завтра же- отнесу на подпись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:14
Классика!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:13
Павел, а почему только на некоторые? Как по мне, вопросов к нему, давно уже нет. Впрочем, у меня, к нему- их никогда и не было.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:13
За 8 игр 1\8 лч забили всего 14 голов...Очень и очень мало. Вроде и правило выездного гола отменили, но что-то боятся команды или не могут просто. Ну ладно, подождем ответные игры, может будет повеселее!))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:10
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:10
Если, до финала, она будет играть, только с Наполи- вполне возможно...
Nazi
Nazi
сегодня в 01:07
Боролись две клячи. Наборолись на ничью. Качество футбола а ля фильма категории Б..
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:04, ред.
А представляете Барселона возьмёт и выиграет эту лигу чемпионов, вот все охренеют!?
Да нееее,бред какой то!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:03
Футбол Наполи больше похож на Барселонскую тики-таку, чем футбол Барсы и это странно, а ещё странно видеть Барсу в глухой обороне. Какой-то убогий футбол показали что Барса, что Атлетико, ну возможно в ответных матчах реабилитируются
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Да уж дела у Наполи совсем не очень, если с такой Барселоной и ничейку скатали
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:58
Да же у Лутона был сегодня футбол, а эти антифутбольшики не должны играть в лч
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:58
Ну если "Наполи" в одиннадцатером выйдут на следующую игру, а, думаю, Кальцоне сделает выводы, то будет куда интереснее) В конце-то они бодрячком были.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:57
Это не футбол это мучение, , уровень этих команд лига конференций
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:57
"Наполи", скорее, прибавил по ходу игры - в первом тайме у них мало что получалось, и в концовке выглядел самой интересной командой, поэтому перед ответным матчем никакого преимущества у "Барселоны" на Монжуике не будет.

Тем более, какое преимущество на стадионе, где они в последних играх сыграли 3-3 с "Гранадой" и 3-5 влетели "Вильяреалю".

На некоторые вопросы себе ответил, Хвича, скорее, пока что Хвичка, Осимхен, в принципе, был неплох, просто Хави решил сыграть с низкой обороной на этот раз и ему было тяжело, но гол свой он забил, ну а по Хави опять вопросов больше, чем ответов.
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