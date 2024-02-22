«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Наполи» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 60-й минуте, а на 75-й Виктор Осимхен сравнял счет.
Ответный поединок состоится 12 марта.
«Наполи» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 60-й минуте, а на 75-й Виктор Осимхен сравнял счет.
Ответный поединок состоится 12 марта.
Тем более, какое преимущество на стадионе, где они в последних играх сыграли 3-3 с "Гранадой" и 3-5 влетели "Вильяреалю".
На некоторые вопросы себе ответил, Хвича, скорее, пока что Хвичка, Осимхен, в принципе, был неплох, просто Хави решил сыграть с низкой обороной на этот раз и ему было тяжело, но гол свой он забил, ну а по Хави опять вопросов больше, чем ответов.
Тем более, какое преимущество на стадионе, где они в последних играх сыграли 3-3 с "Гранадой" и 3-5 влетели "Вильяреалю".
На некоторые вопросы себе ответил, Хвича, скорее, пока что Хвичка, Осимхен, в принципе, был неплох, просто Хави решил сыграть с низкой обороной на этот раз и ему было тяжело, но гол свой он забил, ну а по Хави опять вопросов больше, чем ответов.