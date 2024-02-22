«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:52

«Наполи» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Роберт Левандовски вывел гостей вперед на 60-й минуте, а на 75-й Виктор Осимхен сравнял счет.

Ответный поединок состоится 12 марта.