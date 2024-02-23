Игроком месяца в «Баварии» был признан 19-летний полузащитник

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вчера, 10:24

Полузащитник сборной Германии до 20 лет признан болельщиками лучшим футболистом «Баварии» в январе. 19-летний немец провёл три игры и забил один мяч.

В текущем сезоне Павлович сыграл 11 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.

Напомним, ранее лучшим игроком месяца в «Баварии» признавался нападающий Харри Кейн.