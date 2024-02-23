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Игроком месяца в «Баварии» был признан 19-летний полузащитник

вчера, 10:24

Полузащитник сборной Германии до 20 лет Александр Павлович признан болельщиками лучшим футболистом «Баварии» в январе. 19-летний немец провёл три игры и забил один мяч.

В текущем сезоне Павлович сыграл 11 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.

Напомним, ранее лучшим игроком месяца в «Баварии» признавался нападающий Харри Кейн.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:13
Явный талант...
Если в таком возрасте все уже по имени-отчеству обращаются....
Александр Павлович..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:05
Неплохо проявил себя,вот и заслужил.
7826kwhs69wm
7826kwhs69wm
вчера в 10:42
Павлович был на фоне остального шлака единственным светлым пятном
y4ae3yew96fa
y4ae3yew96fa
вчера в 10:31
Молодой но ранний! Молодец!!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:27
Игроком месяца в «Баварии» был признан 19-летний полузащитник, так как другие в тупике.
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