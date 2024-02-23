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Винисиус признан лучшим южноамериканским игроком 2023 года

вчера, 09:23

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил приз лучшему южноамериканскому футболисту 2023 года. Данная награда вручается Испанским независимым информационным агентством.

В 2023 году Винисиус сыграл 55 матчей, забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу. Также в этот период 23-летний бразилец выиграл: Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Винисиус признан лучшим южноамериканским игроком 2023 года

Ранее сообщалось, что Винисиус вошёл в топ-5 самых молодых игроков с 50 матчами в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:42
А как же золотомечист пешеход?? Его что не признают в Южной Амереке??
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:06
Ждём закрытия этого агентства, увы
6axwch6zgwhn
6axwch6zgwhn
вчера в 10:13
Хоть здесь жертву бракованной растишки отправили лесочком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:38, ред.
Что твориться то ???
Они что "Золотые мячи" не учитывают ???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Неплохой сезон у него получился - это точно.
Гость
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