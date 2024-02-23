Винисиус признан лучшим южноамериканским игроком 2023 года

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вчера, 09:23

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии получил приз лучшему южноамериканскому футболисту 2023 года. Данная награда вручается Испанским независимым информационным агентством.

В 2023 году Винисиус сыграл 55 матчей, забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу. Также в этот период 23-летний бразилец выиграл: Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Винисиус вошёл в топ-5 самых молодых игроков с 50 матчами в Лиге чемпионов.