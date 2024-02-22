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УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 08:39

УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (гол в матче с «Наполи»);

Форвард «Порту» Галено (забитый мяч в игре с «Арсеналом»);

Полузащитник ПСВ Джоуи Веерман;

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович (гол в поединке с «Атлетико»).

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Барселона  Порту  ПСВ  Интер  Левандовски Роберт  Галено  Веерман Джоуи  Арнаутович Марко
Перевод с uefa.com Фото: Аккаунт ФК «Порту» в соцсети «X»
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:28
1. Галено
2. Арнаутович
3. Джоуи
4. Поляк (фартовый)
амурец
амурец
вчера в 11:44
Галено
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07, ред.
Дриблинг и гол Галено - образцы для подражания молодым нападающим, кто только начинает осваивать азы футбольного мастерства.
Биомеханика тела в динамике, техника ведения и обработки мяча, равно как и сам удар были безукоризненны.
За подобное, в его исполнении, мы и любим эту игру.

Жду победы португальца.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:46
Галено, Арнаутович, конечно, молодец, что забил, но не молодец, что не забил больше.

Лёва... Слишком матч был сам по себе плох, да и гол, скорее, случайность, чем закономерность, если "Порту" действительно полностью связал ребят Доминатора и ждал своей возможности, то "Барселона" привычно просто не пойми во что играла, катая мяч в центре поля в основном, причём с невероятным количеством брака.

План Хави на игру разве что сам Хави понял, я так подозреваю, а ведь он играл против мега-кризисной команды, где один лидер давно -1 на поле, а второй вышел после месячной травмы на эту игру.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:24
"Портовик" заслужил.. Отличный гол на флажке..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:24
Особого выбора и не было.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:20
думаю Месси
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:02
Арнаутович? Если бы он не был таким косоногим, то Интер мог вполне добыть куда более убедительную победу
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:46
Тут Галено заслуживает, хотя бы потому,что в столь скучном матче создал 2 голевых момента и реализовал один из них, да еще и победный мяч за несколько секунд до завершения матча
therapy
therapy
вчера в 09:33
Галено, он по ярче остальных был
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Не легко далась победа Интеру,я за Арнаутовича.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Сергей Кравченко, ssspartak больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 15. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
112910415
112910415
вчера в 08:47
получит, конечно, Роберт ...
Regista_8
Regista_8
вчера в 08:44
Точно не Арнаутович и Левандовски.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:43
Скорее всего дадут Роберту этот приз ....только лишь из соображения "ветерана футбола"
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:42, ред.
Но точно не Роберт- было бы слишком за гол в таком тусклом матче.
f582f2tgcmx9
f582f2tgcmx9
вчера в 08:41
Почему то хочется чтобы победил Галено.... молодцы Порту играли до последнего в отличии от Арсенала.
Гость
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