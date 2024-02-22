УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (гол в матче с «Наполи»);
Форвард «Порту» Галено (забитый мяч в игре с «Арсеналом»);
Полузащитник ПСВ Джоуи Веерман;
Нападающий «Интера» Марко Арнаутович (гол в поединке с «Атлетико»).
Лёва... Слишком матч был сам по себе плох, да и гол, скорее, случайность, чем закономерность, если "Порту" действительно полностью связал ребят Доминатора и ждал своей возможности, то "Барселона" привычно просто не пойми во что играла, катая мяч в центре поля в основном, причём с невероятным количеством брака.
План Хави на игру разве что сам Хави понял, я так подозреваю, а ведь он играл против мега-кризисной команды, где один лидер давно -1 на поле, а второй вышел после месячной травмы на эту игру.
Лёва... Слишком матч был сам по себе плох, да и гол, скорее, случайность, чем закономерность, если "Порту" действительно полностью связал ребят Доминатора и ждал своей возможности, то "Барселона" привычно просто не пойми во что играла, катая мяч в центре поля в основном, причём с невероятным количеством брака.
План Хави на игру разве что сам Хави понял, я так подозреваю, а ведь он играл против мега-кризисной команды, где один лидер давно -1 на поле, а второй вышел после месячной травмы на эту игру.
Биомеханика тела в динамике, техника ведения и обработки мяча, равно как и сам удар были безукоризненны.
За подобное, в его исполнении, мы и любим эту игру.
Жду победы португальца.
Биомеханика тела в динамике, техника ведения и обработки мяча, равно как и сам удар были безукоризненны.
За подобное, в его исполнении, мы и любим эту игру.
Жду победы португальца.