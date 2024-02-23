Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций

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вчера, 10:43

Названы футболисты, претендующие на приз игроку недели в Лиге конференций.

Полузащитник «Юнион Сент-Жиллуаз» . В матче 1/16 финала бельгийский клуб проиграл на выезде «Айнтрахту» (1:2). Пуэртас отметился забитым мячом.

Нападающий «Мольде» . Сделал дубль в победном матче против «Легии» (3:0).

Форвард «Штурма» . Игрок забил единственный мяч в игре против «Слована» (1:0).

Вратарь «Серветта» , который совершил семь сэйвов в победном матче против «Лудогорца» (1:0).