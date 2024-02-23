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Неймар заплатил 150 000 евро, чтобы Дани Алвесу скостили срок

вчера, 22:11

Нападающий «Аль-Халяля» Неймар помог своему бывшему партнёру по «Барселоне» и сборной Бразилии Даниэлю Алвесу.

Алвес был признан виновным в изнасиловании в ночном клубе Каталонии, он находился под стражей с января 2023 года. Сейчас бывший футболист был приговорён к тюремному заключению сроком на четыре с половиной года, хотя первоначально ему грозило 12 лет лишения свободы.

Однако в дело вмешался Неймар, который заплатил 150 000 евро, чтобы помочь с судебными расходами. Эти средства должны быть переданы пострадавшей в качестве компенсации за причинённый вред и травмы, что смягчило окончательный приговор суда. Также Неймар внёс свой вклад в юридическую помощь. Для защиты Алвеса он предоставил одного из своих лучших адвокатов в лице Густаво Ксисто.

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Все комментарии
Alex Mamro
Alex Mamro
сегодня в 11:52
Ублюдок должен сидеть в тюрьме, и 4,5 года мало для него.
75jtm4k49mve
75jtm4k49mve
сегодня в 09:48
Так поступают друзья , в России наоборот доплатят чтобы ещё больше осудили.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:29
Самого неймара так пытались развести, теперь Алвеса судят, за то что изнасиловал, а девушка которую насиловали, наверное в мужском туалете клуба шла посмотреть, как выложена плитка, а тут ее изнасиловали , а она всего лишь смотрела плитку
112910415
112910415
сегодня в 09:15
доброе дело сотворил
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 05:19
Так-то и Дани Алвес не бедный человек. Он столько за месяц зарабатывал неюось.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Grundik (раскрыть)
сегодня в 04:31
Ну, этому не откупиться, такие должны сидеть долго.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:16
Видимо много лишних денег.
Grundik
Grundik ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Да уж, вместе "дубасили".
Grundik
Grundik
сегодня в 00:19
Что-то сразу про Промеса вспомнил.
minai
minai
вчера в 23:46
Вот она - круговая порука.
Во всей красе!
Futurista
Futurista
вчера в 23:23
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:13
Дороговатая дырка получилась...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Молодец!

Своего не бросил.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:12
Вот это уж действительно дружеская рука помощи)
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