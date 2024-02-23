Неймар заплатил 150 000 евро, чтобы Дани Алвесу скостили срок

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вчера, 22:11

Нападающий «Аль-Халяля» помог своему бывшему партнёру по «Барселоне» и сборной Бразилии .

Алвес был признан виновным в изнасиловании в ночном клубе Каталонии, он находился под стражей с января 2023 года. Сейчас бывший футболист был приговорён к тюремному заключению сроком на четыре с половиной года, хотя первоначально ему грозило 12 лет лишения свободы.

Однако в дело вмешался Неймар, который заплатил 150 000 евро, чтобы помочь с судебными расходами. Эти средства должны быть переданы пострадавшей в качестве компенсации за причинённый вред и травмы, что смягчило окончательный приговор суда. Также Неймар внёс свой вклад в юридическую помощь. Для защиты Алвеса он предоставил одного из своих лучших адвокатов в лице Густаво Ксисто.