Адвокат Промеса: «Вердикт суда не является окончательным»

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вчера, 11:24

София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» , заявила, что решение судьи по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным, по этой причине игрока нельзя считать виновным.

14 февраля стало известно о том, что суд Амстердама признал футболиста виновным в деле о контрабанде наркотиков и приговорил его к 6 годам тюрьмы. Форварда не было на заседании, он вместе с московской командой находится на сборе в ОАЭ . Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих спортсмену, и объявила его в международный розыск.