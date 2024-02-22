Адвокат Промеса: «Вердикт суда не является окончательным»

София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, заявила, что решение судьи по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным, по этой причине игрока нельзя считать виновным.
14 февраля стало известно о том, что суд Амстердама признал футболиста виновным в деле о контрабанде наркотиков и приговорил его к 6 годам тюрьмы. Форварда не было на заседании, он вместе с московской командой находится на сборе в ОАЭ. Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих спортсмену, и объявила его в международный розыск.
Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно — вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведёт полную переоценку уголовного дела нашего клиента. Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.
Также во время публичного слушания, дата которого ещё не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение.