Игрок сборной Японии подал в суд на женщин, обвинивших его в насилии

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вчера, 21:56

Полузащитник «Реймса» и сборной Японии подал в суд на двух женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии.

В понедельник футболист представил в окружной суд Осаки иск с требованием о возмещении ущерба в размере 202 млн йен (около 1,25 млн евро).

Сторона игрока утверждает, что женщины выдвинули в адрес спортсмена и его тренера ложные обвинения, из-за которых спонсоры расторгли с Ито контракты.

Один из адвокатов хавбека заявил, что действия женщин были злонамеренны, поскольку иск был подан во время Кубка Азии, что помешало игроку.