Промес хотел дать показания в Нидерландах при наличии гарантий безопасности

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вчера, 16:36

Нападающий московского «Спартака» был готов дать показания по своему делу в Нидерландах при гарантиях безопасности, но получил отказ. Об этом источнику сообщил пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена.

Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией.

14 февраля суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде 6 лет тюремного заключения. На заседании игрок отсутствовал. Позже его объявили в международный розыск. Защита спортсмена заявила о намерении подать апелляцию.

Сегодня адвокат форварда София Хоф сообщила, что решение судьи не является окончательным, поэтому Промеса нельзя считать виновным.