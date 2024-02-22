Даниэль Алвес приговорён к 4,5 годам заключения

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вчера, 12:26

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов приговорён к четырём с половиной годам заключения за сексуальное насилие. Судебный процесс завершился 7 февраля, после трёх продолжительных заседаний, и вот спустя 15 дней решение судей вступило в силу. Прокурор просил девять лет, а частный обвинитель — максимум двенадцать. С другой стороны, алкоголь рассматривался как смягчающее обстоятельство, на этом настаивала защита бразильца. Также бывший футболист выплатит 150 тысяч евро в качестве моральной компенсации.

Этот приговор не ставит точку в деле Алвеса. После решения Высшего суда Барселоны защита бразильского футболиста ещё может подать апелляцию в Высший суд Каталонии, а затем, если вердикт окажется неблагоприятным, то в Верховный суд.