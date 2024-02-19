«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме одного

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что московский клуб и бывший генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, за исключением дела по расписке Леонида Федуна.
Летом 2022 года в Сети появилось фото расписки, на которой было указано, что Газизову от лица президента «Спартака» ежегодно будет выплачиваться специальный бонус в размере 1 млн евро за участие в еврокубках. Также в ней сообщалось, что стороны в течение трёх лет согласились подготовить опцион на 10 % акций клуба для Газизова.
В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведём совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности. Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля.
Татарин конечно круто подоил Спартак.... Прям прыжок в историю: монголы налетели, дел понаделали, умчали в степи и собирают дань...:))))
Татарин конечно круто подоил Спартак.... Прям прыжок в историю: монголы налетели, дел понаделали, умчали в степи и собирают дань...:))))