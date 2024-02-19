«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме одного

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вчера, 17:57

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что московский клуб и бывший генеральный директор «красно-белых» подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, за исключением дела по расписке .

Летом 2022 года в Сети появилось фото расписки, на которой было указано, что Газизову от лица президента «Спартака» ежегодно будет выплачиваться специальный бонус в размере 1 млн евро за участие в еврокубках. Также в ней сообщалось, что стороны в течение трёх лет согласились подготовить опцион на 10 % акций клуба для Газизова.