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«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме одного

вчера, 17:57

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что московский клуб и бывший генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, за исключением дела по расписке Леонида Федуна.

Летом 2022 года в Сети появилось фото расписки, на которой было указано, что Газизову от лица президента «Спартака» ежегодно будет выплачиваться специальный бонус в размере 1 млн евро за участие в еврокубках. Также в ней сообщалось, что стороны в течение трёх лет согласились подготовить опцион на 10 % акций клуба для Газизова.

В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведём совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности. Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
ну ... странноватая схема
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Накануне матча с Зенитом народная привлекает к себе внимание. Любым способом, но лишь бы говорили и обсуждали Спартак...
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:58
Какие-то несерьезные юристы у Спартака.
lotsman
lotsman
вчера в 18:38
Мировое соглашение должно быть МИРОВЫМ, а не половинчатым. Это половинчатое соглашение, а не мировое.
shlomo
shlomo
вчера в 18:13, ред.
А за расписку Федун ещё ответит... :))))

Татарин конечно круто подоил Спартак.... Прям прыжок в историю: монголы налетели, дел понаделали, умчали в степи и собирают дань...:))))
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:11
- Блин, умеют же люди делать деньги из воздуха... Интересно, в какой школе такому учат?
vfg8yhpu9hr3
vfg8yhpu9hr3
вчера в 18:02
Какое-то несильно мировое соглашение выходит
Гость
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