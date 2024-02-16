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Стало известно, как Промеса могут экстрадировать из России

вчера, 17:08

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был объявлен в международный розыск. Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал, в каком случае футболиста могут экстрадировать из России.

Приговор должен вступить в законную силу. В Россию по международным каналам должен поступить запрос об экстрадиции. Дальше компетентные органы примут соответствующее решение, которое может быть обжаловано в судебном порядке, и российский суд будет решать, законно ли решение об экстрадиции или нет.

Человек имеет право обжаловать решение о выдаче, если таковое состоится. Суд будет решать, стоит его выдавать или нет, соблюдены ли права подсудимого.

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