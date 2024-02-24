Чистяков оценил свои шансы вернуться в «Зенит» и закрепиться в команде

Защитник «Зенита» , который на правах аренды перешёл в «Сочи», оценил свои шансы остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

Для меня, по сути, сейчас все начинается заново? Да, я и задачу себе поставил: было прикольно, но все осталось в прошлом. Нужно постоянно доказывать свою профпригодность. Поэтому сейчас начался новый этап, новая жизнь. Вызов для себя самого.

Есть ли еще надежды после аренды вернуться в «Зенит» и закрепиться там? Конечно, есть. Но я не люблю смотреть так далеко вперед, это разговоры впустую. Сейчас главное — сконцентрироваться на работе в «Сочи», набрать форму и помочь команде. Что будет летом, покажет время.