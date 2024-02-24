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Чистяков оценил свои шансы вернуться в «Зенит» и закрепиться в команде

вчера, 13:58

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который на правах аренды перешёл в «Сочи», оценил свои шансы остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

Для меня, по сути, сейчас все начинается заново? Да, я и задачу себе поставил: было прикольно, но все осталось в прошлом. Нужно постоянно доказывать свою профпригодность. Поэтому сейчас начался новый этап, новая жизнь. Вызов для себя самого.

Есть ли еще надежды после аренды вернуться в «Зенит» и закрепиться там? Конечно, есть. Но я не люблю смотреть так далеко вперед, это разговоры впустую. Сейчас главное — сконцентрироваться на работе в «Сочи», набрать форму и помочь команде. Что будет летом, покажет время.

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3er988mjpabr
3er988mjpabr
вчера в 16:36
Дмитрий Чистяков показал себя как профессиональный футболист и настоящий боец, когда выступал за “Зенит”. Теперь, получив аренду в “Сочи”, он демонстрирует, что может успешно адаптироваться к новым условиям и продолжать развиваться. Его слова о том, что он ставит перед собой новые задачи и стремится помочь команде, подтверждают его амбиции и желание расти как игрок. Уверен, что его аренда в “Сочи” станет плодотворным периодом в его карьере, а его надежды на возвращение в “Зенит” после ее окончания вполне обоснованы.
Вещий
Вещий
вчера в 15:39
Посмотрим как будет Дима реализовывать свой план возвращения .
6rgmad3djv8j
6rgmad3djv8j
вчера в 15:09
В основу ему вряд ли пробиться.
112910415
112910415
вчера в 15:08
именно !
нужно постоянно доказывать свою профпригодность !
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Правильно, нечего загадывать. Делай что должно и пусть будет, как будет.
Гость
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