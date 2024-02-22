Агент Помазуна: «У Ильи были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет»

Агент , представляющий интересы вратаря , рассказал о том, где летом может оказаться игрок.

Голкипер до конца сезона арендован «Уралом» у ЦСКА .

Каким ЦСКА видит будущее Ильи? Мы разговариваем, но есть такое понятие, что трансферные дела любят тишину. И у ЦСКА , и у нас есть какие-то мысли, понимание. Мы ведём нормальный диалог.

Рассчитывает ли ЦСКА на Илью? Чувствую, что рассчитывает, но есть определённые нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА . Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет. Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России. Илья спокойно выполняет свои обязательства, играет в «Урале» и помогает команде. Наверное, он один из самых стабильных вратарей за последние пять лет.

Будем ли летом пробовать вариант в Европе? Агент всегда ищет какие-то варианты. Лишь бы уехать тоже не хочется. Если ехать, то чтобы ему было комфортно. Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он её выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что ещё нужно?