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Агент Помазуна: «У Ильи были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет»

вчера, 10:59

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря Ильи Помазуна, рассказал о том, где летом может оказаться игрок.

Голкипер до конца сезона арендован «Уралом» у ЦСКА.

Каким ЦСКА видит будущее Ильи? Мы разговариваем, но есть такое понятие, что трансферные дела любят тишину. И у ЦСКА, и у нас есть какие-то мысли, понимание. Мы ведём нормальный диалог.

Рассчитывает ли ЦСКА на Илью? Чувствую, что рассчитывает, но есть определённые нюансы. Не хочется их раскрывать. Арбузов не тренировался с ЦСКА. Он был не интересен Федотову. У Ильи такого нет. Я считаю, что он входит в тройку лучших вратарей России. Илья спокойно выполняет свои обязательства, играет в «Урале» и помогает команде. Наверное, он один из самых стабильных вратарей за последние пять лет.

Будем ли летом пробовать вариант в Европе? Агент всегда ищет какие-то варианты. Лишь бы уехать тоже не хочется. Если ехать, то чтобы ему было комфортно. Были варианты в Саудовской Аравии. Он не хочет. У него до лета аренда с «Уралом». Он её выполняет, играет достойно, вызывается в сборную. Что ещё нужно?

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Naherger
Naherger
вчера в 13:13, ред.
Дело не в Федотове и арбузове.дело в его неадекватном агенте
nyrw264jpwys
nyrw264jpwys
вчера в 11:04
Вратарь жару просто плохо переносит, ему климат посуровее нужен.
Гость
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