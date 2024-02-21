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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Торпедо» арендовало Кузьмичева у «Локомотива»

вчера, 16:12

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев перешёл на правах аренды в «Торпедо» до конца сезона.

В случае выхода «автозаводцев» в Премьер-Лигу соглашение будет автоматически продлено ещё на один год.

За основную команду «железнодорожников» игрок выступает с сентября 2022 года, проведя за неё 25 матчей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:59
намерения самые серьёзные, однако !
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:48
Посмотрим, какого, они качества... Сам по себе, вопрос, о возвращении в ПЛ- преступный по своей сущности!!! Торпедо- клуб, который, ВСЕГДА должен быть в вышке!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
В начале февраля президент Торпедо заявил, что клуб не будет брать игроков в аренду, так как не считают это приемлемым, потому что Торпедо будет развивать только своих игроков, но после этого брали игроков в аренду.
Сразу вспомнилось:
«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.

Дворник лопатой молотит цветы,
Лучшей не видел нигде красоты, -
Розы, ромашки и васильки
Грызут словно кости вовсю кобельки.

Слесарь включает на улице свет,
Значит, то скоро наступит рассвет,
Кто-то к нему сзади враз подошёл,
Сделал шприцем в 63 укол.

Вот он взлетает словно комар,
Гасит его санитара удар,
Глаз нараспашку, улыбка в лице,
В смятку глазунья на правом яйце.

Воду электрик пустил в унитаз,
И, как с фонтана, обрызгал всех нас,
В нашей палате снова засор,
Плавает брассом меж нас прокурор.

Врач операцию делал соседу,
Скальпелем нежно проводит беседу,
Руки отрезал, и ноги пришил,
И говорит: - Ты теперь крокодил!

Сходят с портретов на сходку поэты,
Делать из крыс нам на завтрак котлеты,
Лишь Лев Толстой не сошёл, загрустил,
Может «в*йну с миром» снова родил.

Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Похоже Торпедо не на шутку собралась возвращаться в РПЛ... если не ошибаюсь 5 приобретение за зиму....
Гость
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