«Торпедо» арендовало Кузьмичева у «Локомотива»

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вчера, 16:12

Защитник «Локомотива» перешёл на правах аренды в «Торпедо» до конца сезона.

В случае выхода «автозаводцев» в Премьер-Лигу соглашение будет автоматически продлено ещё на один год.

За основную команду «железнодорожников» игрок выступает с сентября 2022 года, проведя за неё 25 матчей.