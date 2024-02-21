«Торпедо» арендовало Кузьмичева у «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев перешёл на правах аренды в «Торпедо» до конца сезона.
В случае выхода «автозаводцев» в Премьер-Лигу соглашение будет автоматически продлено ещё на один год.
За основную команду «железнодорожников» игрок выступает с сентября 2022 года, проведя за неё 25 матчей.
Сразу вспомнилось:
«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.
Дворник лопатой молотит цветы,
Лучшей не видел нигде красоты, -
Розы, ромашки и васильки
Грызут словно кости вовсю кобельки.
Слесарь включает на улице свет,
Значит, то скоро наступит рассвет,
Кто-то к нему сзади враз подошёл,
Сделал шприцем в 63 укол.
Вот он взлетает словно комар,
Гасит его санитара удар,
Глаз нараспашку, улыбка в лице,
В смятку глазунья на правом яйце.
Воду электрик пустил в унитаз,
И, как с фонтана, обрызгал всех нас,
В нашей палате снова засор,
Плавает брассом меж нас прокурор.
Врач операцию делал соседу,
Скальпелем нежно проводит беседу,
Руки отрезал, и ноги пришил,
И говорит: - Ты теперь крокодил!
Сходят с портретов на сходку поэты,
Делать из крыс нам на завтрак котлеты,
Лишь Лев Толстой не сошёл, загрустил,
Может «в*йну с миром» снова родил.
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
Сразу вспомнилось:
«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.
Дворник лопатой молотит цветы,
Лучшей не видел нигде красоты, -
Розы, ромашки и васильки
Грызут словно кости вовсю кобельки.
Слесарь включает на улице свет,
Значит, то скоро наступит рассвет,
Кто-то к нему сзади враз подошёл,
Сделал шприцем в 63 укол.
Вот он взлетает словно комар,
Гасит его санитара удар,
Глаз нараспашку, улыбка в лице,
В смятку глазунья на правом яйце.
Воду электрик пустил в унитаз,
И, как с фонтана, обрызгал всех нас,
В нашей палате снова засор,
Плавает брассом меж нас прокурор.
Врач операцию делал соседу,
Скальпелем нежно проводит беседу,
Руки отрезал, и ноги пришил,
И говорит: - Ты теперь крокодил!
Сходят с портретов на сходку поэты,
Делать из крыс нам на завтрак котлеты,
Лишь Лев Толстой не сошёл, загрустил,
Может «в*йну с миром» снова родил.
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))