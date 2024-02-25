«Зенит» имеет худший трансферный баланс за последние 5 лет среди клубов РПЛ

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вчера, 15:00

«Зенит» имеет худший трансферный баланс среди клубов Российской Премьер-Лиги за последние пять лет.

Исследования, проведенные CIES Football Observatory, в которых учитывались команды, чей объем трансферов за данный промежуток времени превысил 100 млн евро, указывают, что трансферный баланс питерского клуба составляет минут 126 млн евро.