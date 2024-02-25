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«Зенит» имеет худший трансферный баланс за последние 5 лет среди клубов РПЛ

вчера, 15:00

«Зенит» имеет худший трансферный баланс среди клубов Российской Премьер-Лиги за последние пять лет.

Исследования, проведенные CIES Football Observatory, в которых учитывались команды, чей объем трансферов за данный промежуток времени превысил 100 млн евро, указывают, что трансферный баланс питерского клуба составляет минут 126 млн евро.

Среди российских команд далее идут «Спартак» (минус 81 млн), «Локомотив» (минус 64 млн), «Динамо» (минус 63 млн), «Краснодар» (минус 63 млн) и ЦСКА (минус 10 млн).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:13
Зенит спонсора в лице Газпрома не искал. Наоборот, Газпром выбрал Зенит. Немалую, если не решающую, роль сыграли болельщики, объединённые формулой: один город - одна команда и, конечно, поддержка её властью города, т.е. высокая посещаемость была обеспечена априори. Если бы одна команда, поддерживая властью была в с вдвое большим населением Москве, то и Газпром был бы её спонсором в Москве.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:41
Хиромант
Ты бы хоть изучил вопрос, прежде чем писать. Газпром - владелец, т.е. собственник Зенита и несет все расходы по содержанию клуба (250-300 млн евро в год) А спонсором он в ЦЗ для рекламы. Что касается ЛЧ, то они давно , как и УЕФА отказались от спонсорства, т.е. от рекламы Газпрома. Шальке 04 сделал это еще раньше. Расходы спонсора на клуб примерно равны 7-8%от расходов собственника , а иногда и меньше. Так что учи матчать получше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:36
А госкорпорация для того и создана, чтобы наполнять бюджет, а не тягать из этого бюджета на содержание госарбайтеров. Чем бразилы отличаются от узбеков? Только размером бабла, а в принципе ничем.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:10
«Зенит» имеет худший трансферный баланс за последние 5 лет среди клубов РПЛ
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1373063/zenit-spartak 25.02.2024

- Ну и что с того? Это проблемы клуба. И уж будьте уверены - он их решит без посторонней помощи. Завидовать клубу, нашедшего богатого спонсора, - ... Зависть - это плохое чувство. А уж считать деньги в чужих карманах - ещё хуже. Для тех, кто не в курсе, напомню - Газпром не только спонсор Зенита. Ещё и Лиги чемпионов, и Оренбурга, И Црвены Звезды, и многих других команд, в том числе и детско-юношеских. А то, что вашим клубам не хватает денег, - вина не Зенита и Газпрома, а руководства ваших клубов, и ваших спонсоров - ВТБ, РЖД, Лукойл, и далее по списку... Вот как-то так...
hjlzuf
hjlzuf ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:27
Конвертирует...........)) А из чего складывается бюджет, по твоему?
Igo0rek
Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:02
Что значит, побольше других вносит в бюджет страны? Газпром конвертирует природные ресурсы страны в деньги, а часть этих денег почему-то уходит на содержание футбольного клуба. Это в корне неправильно.
баск
баск ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
По заработку на продажах и перепродажах игроков португалы, как известно, необыкновенно мощные..
В цифрах это выглядит так:

Бенфика, Порту, Спортинг и Брага за 10 лет наварили совокупно около 1,7 ярда.
Для сравнения- это несколько процентов от роста ВВП всей Португалии за тот же период.
Футбол в этой стране- чувствительный движитель экономики страны..))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:49
А госкорпорация для того и создана, чтобы наполнять бюджет, а не тягать из этого бюджета на содержание госарбайтеров. Чем бразилы отличаются от узбеков? Только размером бабла, а в принципе ничем.
pomor45
pomor45 ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:29
В итоге: или титулы - местные и наружные, но убытки, или ни того, ни другого, но прибыль. Особо "талантливые" совмещают убытки с отсутствием титулов.
ejhay4ez4qbs
ejhay4ez4qbs
вчера в 16:04
У кого о минус больше, тот лучше и играет.
баск
баск
вчера в 16:03, ред.
Ух ты, спасибо Сошенко за эту ссылу, отличный ресурс между прочим, раньше не встречал его. Там масса интересного.)

Что касается трансферных балансов, то там можно найти познавательные вещи, помимо хорошо известных.

Так, за последние 10 лет британские клубы на трансферах не зарабатывают практически никто.
Исключение- Суонси, +166. Зато британцы регулярно жгут бешеные деньги.
Самый крутяк: МЮ - 1348; Челси - 1042; Арсенал - 867; МС - 862.

А вот в том, кто на трансферах регулярно зарабатывал, за 10 лет опять же,
обнаружились некоторые неожиданности, во всяком случае для меня..)
Зальцбург +405; Шахтёр +180; среди заметно плюсовых- более 100 млн- много итальянских и французских клубов..
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:52
    112910415
    112910415
    вчера в 15:29
    стараются, как умеют
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:24
    Статья для доморощенных "бухгалтеров".)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 15:24
    Надо держать «флагман» на плову…Хотя он и так не потонет)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:18
    А для государства, которому Газпром принадлежит?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:18
    Все нормально, под ЛЧ усиливаются!!! Давай еще Зенит!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:17
    Garrincha58 ... Ты имеешь претензии к CIES Football Observatory,? Эта организация не "печатает грязные заказные статейки" . Им все равно, что за клуб. Зенит, щедро кормящийся из госбюджета, или ПСЖ, живущий на деньги шейхов. Они публикуют то, что есть. Если дыра в бюджете у шейхов, то мне по барабану, а если дыра в бюджете РФ, то, мне, как говорил Верещагин " За державу обидно"
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:15
    Вообще не удивительно . Для Газпрома это мелочи.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 15:11
    Это им не мешает быть первыми в рпл !
    drug01
    drug01
    вчера в 15:08
    Надо признать это и найти пути исправления
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:01
    Бомжам всё равно, они народное достояние...
    Гость
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