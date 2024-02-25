«Зенит» имеет худший трансферный баланс за последние 5 лет среди клубов РПЛ

«Зенит» имеет худший трансферный баланс среди клубов Российской Премьер-Лиги за последние пять лет.
Исследования, проведенные CIES Football Observatory, в которых учитывались команды, чей объем трансферов за данный промежуток времени превысил 100 млн евро, указывают, что трансферный баланс питерского клуба составляет минут 126 млн евро.
Среди российских команд далее идут «Спартак» (минус 81 млн), «Локомотив» (минус 64 млн), «Динамо» (минус 63 млн), «Краснодар» (минус 63 млн) и ЦСКА (минус 10 млн).
В цифрах это выглядит так:
Бенфика, Порту, Спортинг и Брага за 10 лет наварили совокупно около 1,7 ярда.
Для сравнения- это несколько процентов от роста ВВП всей Португалии за тот же период.
Футбол в этой стране- чувствительный движитель экономики страны..))
В цифрах это выглядит так:
Бенфика, Порту, Спортинг и Брага за 10 лет наварили совокупно около 1,7 ярда.
Для сравнения- это несколько процентов от роста ВВП всей Португалии за тот же период.
Футбол в этой стране- чувствительный движитель экономики страны..))
Ты бы хоть изучил вопрос, прежде чем писать. Газпром - владелец, т.е. собственник Зенита и несет все расходы по содержанию клуба (250-300 млн евро в год) А спонсором он в ЦЗ для рекламы. Что касается ЛЧ, то они давно , как и УЕФА отказались от спонсорства, т.е. от рекламы Газпрома. Шальке 04 сделал это еще раньше. Расходы спонсора на клуб примерно равны 7-8%от расходов собственника , а иногда и меньше. Так что учи матчать получше.
Ты бы хоть изучил вопрос, прежде чем писать. Газпром - владелец, т.е. собственник Зенита и несет все расходы по содержанию клуба (250-300 млн евро в год) А спонсором он в ЦЗ для рекламы. Что касается ЛЧ, то они давно , как и УЕФА отказались от спонсорства, т.е. от рекламы Газпрома. Шальке 04 сделал это еще раньше. Расходы спонсора на клуб примерно равны 7-8%от расходов собственника , а иногда и меньше. Так что учи матчать получше.