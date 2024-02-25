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вчера, 14:04

Исследования, проведенные CIES Football Observatory, указывают, что «Челси» имеет худший трансферный баланс в мире за последние пять лет. Он составляет минут 782 млн евро.

В топ-5 клубов, имеющих самые худшие трансферные балансы, также входят «Манчестер Юнайтед» (минус 773 млн евро), «Арсенал» (минус 622 млн), «Тоттенхэм» (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).

В топ-5 команд с лучшим трансферным балансом за этот же период вошли «Бенфика» (плюс 354 млн евро), «Аякс» (плюс 349 млн), «Лилль» (плюс 282 млн), «Зальцбург» (плюс 262 млн) и «Спортинг» (плюс 220 млн).