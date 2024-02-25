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«Челси» имеет худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет

вчера, 14:04

Исследования, проведенные CIES Football Observatory, указывают, что «Челси» имеет худший трансферный баланс в мире за последние пять лет. Он составляет минут 782 млн евро.

В топ-5 клубов, имеющих самые худшие трансферные балансы, также входят «Манчестер Юнайтед» (минус 773 млн евро), «Арсенал» (минус 622 млн), «Тоттенхэм» (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).

В топ-5 команд с лучшим трансферным балансом за этот же период вошли «Бенфика» (плюс 354 млн евро), «Аякс» (плюс 349 млн), «Лилль» (плюс 282 млн), «Зальцбург» (плюс 262 млн) и «Спортинг» (плюс 220 млн).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:14
А денежный мешок при этом Манчестер Сити. Учитесь, вложили деньги в клуб и вот он результат. Я уже говорил, что Манчестер Сити это лучший клуб мира в плане менеджмента. Мы уже популярнее Баварии как бренд, об этом говорят цифры по подпискам в разных социальных сетях, и это только начало.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:37
Это лишь благодаря последним 2 годам, когда клуб купили «умные» американцы и потратили, а вернее выбросили 900 миллионов на не понятных юных игроков, а так же внутри убив клуб своими «гениальными» решениями. До этих клоунов такого жесткого бардака не было.
На сегодня трансферный баланс -198 млн.евро. В летнее ТО будут продажи не нужных игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:09
И все из АПЛ. Но по привычке "мешком" называют Сити))
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