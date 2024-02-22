Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

За год в «Аль-Насре» Роналду заработал более 230 миллионов евро

вчера, 23:50

За год игры в «Аль-Насре» нападающий Криштиану Роналду заработал примерно 238 923 450 евро. Это около 24 миллиардов рублей.

В сумму включены зарплата в клубе, премиальные и спонсорские контракты в Саудовской Аравии.

Роналду забил 47 голов в 53 играх за «Аль-Наср».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У клубов РПЛ заберут около 1.7 миллиарда рублей. Вводят налог на легионеров
Вчера, 15:35Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Слухи«Реал» может согласовать с Мбаппе передачу игроку 80% имиджевых прав
Вчера, 12:55
Бундеслига решила отказаться от сотрудничества с внешними инвесторами
21 февраля
РФС в течение полугода может рассмотреть вопрос с налогом на легионеров
21 февраля
«Барселона» заработала больше всех на продаже формы и атрибутики в 2023-м
21 февраля
Рэтклифф выкупил 27,7% акций «Манчестер Юнайтед»
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:46
Роналду сполна отрабатывает свои деньги и выкладывается на поле на 100% в каждом матче не то что пешеход который уехал доигрывать в любительскую лигу. Конкуренций в СА он испугался.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:38
я смотрю тут собрались обсуждать чужой кошелёк кто во что горазд смотрите за своей мошной и не надо завидовать и тем более обсуждать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Terek-Anji (раскрыть)
сегодня в 12:00
Вам от меня лайк, но мир соткан из парадоксов, порой не совсем приятных, от которых порой хочется отрешиться. Иногда это получается, иногда нет.
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 11:43
И это на фоне голодающего Йемена, Сирии и Газы? Будьте вы прокляты. Какие они мусульмане?! Это просто лишенные разума биологические оболочки, если за катание мячом они миллионеру дают такие деньги. ,
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 11:03
Да нету тут "любителей Роналду"...

Есть благодарные Вам за утренний юмор люди....
"Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ."....))
...захочешь...смешней не придумаешь....
Респект...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:42
Понравилось "примерно" и точная сумма. Нас окружают парадоксы.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:25
Главное, чтобы команда не уходила на второй план, что он и делал, что в Ювентусе, что в Аравии.
Нужно уметь подстраиваться под команду, а не жить со своим эго в коллективе.
Футболист - профессионал, а влияет на команду куда хуже, чем Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ.

Конечно, переварить это трудно для любителей Роналду, но это факт.
Expert soccer
Expert soccer ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:24
у него мало титулов и трофеев и фамилия у него Кейн..??
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:58
Некоторые кровью зарабатывают, а он шикует
112910415
112910415
сегодня в 09:56
теперь проблема, куда столько девать ..
vova505
vova505
сегодня в 09:45
Красота!!
Не жизнь, а мечта!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:28
Денег он и до этого заработал.
Он же титулы и трофеи любит? А их нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
Достойный результат...на 40-м году жизни...
Где бы ни играл везде пример самоотдачи и работоспособности....
Порой конечно не красит его поведение вне поля...но это уже нюансы...прежде всего он футболист-профессионал....
По крайненй мере не сбегал в 33 года на второй план в Парижи...и не отчаливал на нефутбольные майамские пляжи...параллельно включая в свои райдеры и прейскуранты ежегодные "Золотые мячи".)))
33ykdu6pecv6
33ykdu6pecv6
сегодня в 07:14
Надо же, каждый евро посчитали ...
8hbjv87va4sz
8hbjv87va4sz
сегодня в 06:00
Так шейхов за бездонное вымя ещё никто не дёргал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 05:20
24 лярда рублей, ещё одна покоренная лига и уважение всего мира.
Ни Бензема, ни Мане ни Нэймар ничего не смогли в Аравии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:48
Позор дырявого дорого стоит.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:58
Он, наверное, ударов по мячу меньше сделал.
av6csxrpnveb
av6csxrpnveb
сегодня в 02:47, ред.
Зачем такая головная боль, теперь думай что с ними делать
drug01
drug01
сегодня в 00:22
Как он умеет делать деньги! Быстро перешёл да ещё и других тащит!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:16
Вот сколько стоят 0 трофеев в песках.. Хе-хе.. 🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
Он и так особо не бедствовал...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 