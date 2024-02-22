За год в «Аль-Насре» Роналду заработал более 230 миллионов евро

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вчера, 23:50

За год игры в «Аль-Насре» нападающий заработал примерно 238 923 450 евро. Это около 24 миллиардов рублей.

В сумму включены зарплата в клубе, премиальные и спонсорские контракты в Саудовской Аравии.

Роналду забил 47 голов в 53 играх за «Аль-Наср».