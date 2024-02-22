За год в «Аль-Насре» Роналду заработал более 230 миллионов евро

За год игры в «Аль-Насре» нападающий Криштиану Роналду заработал примерно 238 923 450 евро. Это около 24 миллиардов рублей.
В сумму включены зарплата в клубе, премиальные и спонсорские контракты в Саудовской Аравии.
Роналду забил 47 голов в 53 играх за «Аль-Наср».
Есть благодарные Вам за утренний юмор люди....
"Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ."....))
...захочешь...смешней не придумаешь....
Респект...
Есть благодарные Вам за утренний юмор люди....
"Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ."....))
...захочешь...смешней не придумаешь....
Респект...
Нужно уметь подстраиваться под команду, а не жить со своим эго в коллективе.
Футболист - профессионал, а влияет на команду куда хуже, чем Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ.
Конечно, переварить это трудно для любителей Роналду, но это факт.
Нужно уметь подстраиваться под команду, а не жить со своим эго в коллективе.
Футболист - профессионал, а влияет на команду куда хуже, чем Месси, который смог выиграть ЧМ, за что и получил заслуженно ЗМ.
Конечно, переварить это трудно для любителей Роналду, но это факт.
Не жизнь, а мечта!!
Не жизнь, а мечта!!
Он же титулы и трофеи любит? А их нет.
Он же титулы и трофеи любит? А их нет.
Где бы ни играл везде пример самоотдачи и работоспособности....
Порой конечно не красит его поведение вне поля...но это уже нюансы...прежде всего он футболист-профессионал....
По крайненй мере не сбегал в 33 года на второй план в Парижи...и не отчаливал на нефутбольные майамские пляжи...параллельно включая в свои райдеры и прейскуранты ежегодные "Золотые мячи".)))
Где бы ни играл везде пример самоотдачи и работоспособности....
Порой конечно не красит его поведение вне поля...но это уже нюансы...прежде всего он футболист-профессионал....
По крайненй мере не сбегал в 33 года на второй план в Парижи...и не отчаливал на нефутбольные майамские пляжи...параллельно включая в свои райдеры и прейскуранты ежегодные "Золотые мячи".)))
Ни Бензема, ни Мане ни Нэймар ничего не смогли в Аравии
Ни Бензема, ни Мане ни Нэймар ничего не смогли в Аравии