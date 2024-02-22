«Реал» может согласовать с Мбаппе передачу игроку 80% имиджевых прав

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вчера, 12:55

Нападающий ПСЖ , возможно, перейдёт в «Реал».

По информации источника со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб на следующей неделе может заключить соглашение с игроком о передаче французу 80% своих имиджевых прав.

Сообщается, что этот вопрос — ключевой для футболиста, который знает, что «Реал» не сможет обеспечить ему такой же доход, какой он имеет в «Пари Сен-Жермен». Однако это может быть компенсировано подписным бонусом (он оценивается в размере от 100 до 120 млн евро) и рекламой.

Мбаппе станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «сливочных», его гонорар будет аналогичен тому, что имеют другие лидеры команды, такие как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.