«Реал» может согласовать с Мбаппе передачу игроку 80% имиджевых прав

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, возможно, перейдёт в «Реал».
По информации источника со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб на следующей неделе может заключить соглашение с игроком о передаче французу 80% своих имиджевых прав.
Сообщается, что этот вопрос — ключевой для футболиста, который знает, что «Реал» не сможет обеспечить ему такой же доход, какой он имеет в «Пари Сен-Жермен». Однако это может быть компенсировано подписным бонусом (он оценивается в размере от 100 до 120 млн евро) и рекламой.
Мбаппе станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «сливочных», его гонорар будет аналогичен тому, что имеют другие лидеры команды, такие как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
В данной истории правила диктует только одна сторона, сторона Мбаппе, а у Реала есть только одно право согласиться или... хотя только согласиться.
И пусть много фейков, но реальная картина такова.
Мбаппе повелитель Реала.
В данной истории правила диктует только одна сторона, сторона Мбаппе, а у Реала есть только одно право согласиться или... хотя только согласиться.
И пусть много фейков, но реальная картина такова.
Мбаппе повелитель Реала.