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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» может согласовать с Мбаппе передачу игроку 80% имиджевых прав

вчера, 12:55

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, возможно, перейдёт в «Реал».

По информации источника со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб на следующей неделе может заключить соглашение с игроком о передаче французу 80% своих имиджевых прав.

Сообщается, что этот вопрос — ключевой для футболиста, который знает, что «Реал» не сможет обеспечить ему такой же доход, какой он имеет в «Пари Сен-Жермен». Однако это может быть компенсировано подписным бонусом (он оценивается в размере от 100 до 120 млн евро) и рекламой.

Мбаппе станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «сливочных», его гонорар будет аналогичен тому, что имеют другие лидеры команды, такие как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:27
Похоже на чистую правду. Иначе бы Мбаппе давно перешёл.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:25
Мбаппе скромно : Имидж ничто - бабки всё.. 😂
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:16
Перес готов на всё, что бы заполучить француза даже на унижения.
В данной истории правила диктует только одна сторона, сторона Мбаппе, а у Реала есть только одно право согласиться или... хотя только согласиться.
И пусть много фейков, но реальная картина такова.
Мбаппе повелитель Реала.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:14
По-моему это уже перебор, если правда...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:01
El Chiringuito банально нет смысла цитировать, "Экспресс-Газета" по сравнению с этой помойкой просто Forbes. Половина ваших самых фейковых новостей оттуда.
Гость
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