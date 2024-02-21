Бундеслига решила отказаться от сотрудничества с внешними инвесторами

Бундеслига приняла решение не сотрудничать с внешними инвесторами. Это продиктовано недовольством фанатов.
В декабре 24 из 36 клубов двух высших дивизионов Германии разрешили руководству Немецкой футбольной лиги (DFL) контактировать с потенциальными частными инвесторами на предмет получения ими доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период. Это позволило бы заработать до 1 млрд евро в обмен на 8% доходов от показа игр на международном рынке.
Данное новшество вызвало недовольство фанатов, во время матчей они бросали на поле посторонние предметы. В среду во Франкфурте состоялось экстренное заседание правления DFL, по его итогам принято решение не заниматься данной сделкой.
Председатель DFL Ханс‑Йоахим Ватцке дал комментарий по теме:
В свете текущих событий успешное продолжение переговоров не представляется возможным.
Даже при наличии подавляющего большинства сторонников сделки немецкий профессиональный футбол переживает непростое испытание, которое становится причиной споров не только внутри ассоциации между клубами, но в некоторых случаях и внутри клубов. Объединения фанатов все более решительно ставят под угрозу проведение матчей, а следовательно и целостность турниров.
Жизнеспособность сделки невозможно обеспечить из-за вышеназванных обстоятельств.
Не вникал
Но то, что услышаны болельщики это здорово
Не вникал
Но то, что услышаны болельщики это здорово
Думаю у нас никогда подобное не прокатит....
Думаю у нас никогда подобное не прокатит....