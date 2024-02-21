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Бундеслига решила отказаться от сотрудничества с внешними инвесторами

вчера, 23:56

Бундеслига приняла решение не сотрудничать с внешними инвесторами. Это продиктовано недовольством фанатов.

В декабре 24 из 36 клубов двух высших дивизионов Германии разрешили руководству Немецкой футбольной лиги (DFL) контактировать с потенциальными частными инвесторами на предмет получения ими доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период. Это позволило бы заработать до 1 млрд евро в обмен на 8% доходов от показа игр на международном рынке.

Данное новшество вызвало недовольство фанатов, во время матчей они бросали на поле посторонние предметы. В среду во Франкфурте состоялось экстренное заседание правления DFL, по его итогам принято решение не заниматься данной сделкой.

Председатель DFL Ханс‑Йоахим Ватцке дал комментарий по теме:

В свете текущих событий успешное продолжение переговоров не представляется возможным.

Даже при наличии подавляющего большинства сторонников сделки немецкий профессиональный футбол переживает непростое испытание, которое становится причиной споров не только внутри ассоциации между клубами, но в некоторых случаях и внутри клубов. Объединения фанатов все более решительно ставят под угрозу проведение матчей, а следовательно и целостность турниров.

Жизнеспособность сделки невозможно обеспечить из-за вышеназванных обстоятельств.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 08:30
Хорошо это или плохо не знаю
Не вникал
Но то, что услышаны болельщики это здорово
m7w6wmnvnq42
m7w6wmnvnq42
сегодня в 06:32
Значит фанаты согласны смотреть второсортный футбол. Пример, полный стадион у Шальке.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
вот и победили фанаты !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:22
Это тот случай, когда теннисными мячиками "выбили" внешний капитал...)))
ОПС
ОПС
сегодня в 03:45
Пусть теперь болельщики и скидываются вместо инвесторов.
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 01:51
Ну не хотят фанаты продвижения немецкого футбола на европейской арене...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:16
А в чем собственно проблема? Чемпионат не будет транслироваться внутри страны?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:16
Неужели болелы выиграли? С чем их поздравляю!))
Думаю у нас никогда подобное не прокатит....
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