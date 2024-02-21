Бундеслига решила отказаться от сотрудничества с внешними инвесторами

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вчера, 23:56

Бундеслига приняла решение не сотрудничать с внешними инвесторами. Это продиктовано недовольством фанатов.

В декабре 24 из 36 клубов двух высших дивизионов Германии разрешили руководству Немецкой футбольной лиги (DFL) контактировать с потенциальными частными инвесторами на предмет получения ими доли в доходах от телевизионных прав на двадцатилетний период. Это позволило бы заработать до 1 млрд евро в обмен на 8% доходов от показа игр на международном рынке.

Данное новшество вызвало недовольство фанатов, во время матчей они бросали на поле посторонние предметы. В среду во Франкфурте состоялось экстренное заседание правления DFL, по его итогам принято решение не заниматься данной сделкой.

Председатель DFL дал комментарий по теме: