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РФС в течение полугода может рассмотреть вопрос с налогом на легионеров

вчера, 16:51

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

История находится в состоянии заморозки. Сначала мы её заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее, решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам ещё раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на Исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку ещё на один сезон.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 03:36
И, еще, Павел. Гершковича, в Динамо, пригласил Л.И.Яшин, по просьбе К.И.Бескова!!! Вот так.
Capral
Capral
вчера в 23:12
Гершкович не дотянул до змс, потому что, ДИНАМО проиграло КК в 1972г. А в то время, это звание давали- только за победу в еврокубках в финале или в сборной страны, как на пример на ЧЕ или ОИ. Это первое. А второе, Величайший Э.А.Стрельцов называл Мишу- будущей Звездой!!! Именно, Стрелец воспитывал Гершковича как игрока, защищал его от костоломов на поле, с кулаками, мог налететь на его обидчиков!!! А.А.Севидов- самая Светлая Ему Память, как только возглавил ДИНАМО- сразу вернул Мишу в основу!!! Гершкович- один из самых техничных игроков советского футбола!!! То что ты высказал про Гершковича, говорит только об одном- его игру не видел и представления о нем не имеешь. Я видел, много раз. Я, много раз, с А.Ф.Маховиковым, обсуждал его игру. Я понимаю, Павел, тебе, ближе нынешние наемники- типа Шиманськи или Моро. Но, не они- ковали Славу клубу!!!

Нaше различие, в том, что я, в отличие от тебя, бережно храню Великие и Славные воспоминания о настоящем ДИНАМО. А ты- живешь сегодняшним днем. Ромка Адамов, говоришь? Ромка Адамов играет в убитом российском футболе, а Гершкович играл, в чемпионате СССР, который, в то время- входил в пятерку, самых элитных клубных чемпионатов Европы!!! Делай выводы...
баск
баск
вчера в 21:51
    Capral
    Capral
    вчера в 21:17
    Только не надо говорить о Великом Гершковиче, которого ты не видел. Остальное, мне не интересно. Больше тебя знаю...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 21:08, ред.
    Более того, Павел, я Вам скажу , что по большому счету и штрафы РФС юридически ничтожны, т.к далеко не всем Закон в РФ позволяет взимать штрафы. Это суды. судебные приставы, Гибдд, но никак не общественные организации. А по Уставу РФС - это общественная организация. Поэтому как взимание штрафов , так и введение налогов с иностранных тренеров выходит за пределы полномочий РФС. Просто никому из грамотных юристов до этого дела нет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:08, ред.
    К сожалению г-н Митрофанов, как дитя и воспитанник Газпрома очень далек и от экономики и от юриспруденции. В полном соответствии с Законами РФ, в частности с Налоговым кодексом РФ, Правительство РФ имеет право и возможность вводить любую шкалу налогов на иностранную рабочую силу, т.е. и на тренеров, футболистов и любой персонал. Поскольку в сфере спорта Трудовой кодекс РФ имеет свои тонкости (контрактная система), то в соответствии с контрактом тренера(речь идет в новости о тренерах) устанавливается прогрессивная шкала налога (не 13 % как для наших, а допустим в диапазоне 30-50%. Вот и будет доход государства легальный от использования иностранной рабочей силы. Платить 13% налога с зарплаты в 50 тыс руб и в 100 млн руб - это глупо и неразумно.
    А госфинансирование профессионального футбола в РФ и давнее и величайшее зло нашего футбола, которое его угробит окончательно. Не надо бояться, что без госденег футбол у нас пропадет. Такие бренды как Зенит, Локо, Динамо, Ростов, Рубин, КС акционируют и купят сразу. Какой то минимум господдержки на первых порах должен быть, но для всех клубов одинаков.
    баск
    баск
    вчера в 18:46
      112910415
      112910415
      вчера в 18:30
      РФС, как обычно, решит вопрос максимально мудро ! )
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 18:24
      Кстате, Павел, у Вас, как я знаю, брат живет в Германии. Вы можете у него узнать, как говорится- из первых рук. Ему не составит большого труда, узнать подробности, живя в Германии. Если, у меня появится точная информация и самая свежая, здесь, в Германии- я тут же Вам сообщу. Не люблю быть голословным- возраст не тот. Но, если же, всетаки, я не прав- сразу, принесу, Вам, Павел- свои извинения!
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 18:11
      До недавнего времени- это было в Германии и Австрии- это, абсолютно точно. Почему я это знаю? Буквально, два года назад, в немецкой печати была заметка, о налогах на зарубежных тренеров. Сейчас, не вспомню, команды, но это было. Почему сейчас вспомнил? Потому что, как уже писал, вспомнил предложение Гершковича, который, кстате, тоже упоминал подобную практику в Европе. В Гугле, Вы не всегда найдете детали и подробности. Очень много неправильной и ложной информации. Непосредственно, живя в стране, можно знать конкретные вещи.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:04
      У меня вопрос, Виктор, что прогрессивного в налогах на иностранных тренеров и где во всём мире это делается, с учётом того, что, например, в топ-5 лигах тренеры абсолютно намешаны, а в АПЛ вообще тренеров-англичан почти нет? Я как ни гуглил, не смог найти данные, в каких странах налоги на иностранных тренеров.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 17:59
      Если вводить налог, значит вводить и нечего рассусоливать. А если резину тянете, то не надо об этом говорить. А налог надо вводить, чтобы больше внимания было нашей, талантливой молодёжи.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:54
      Ну наконец-то, думайте уже там, не всё агентам
      Capral
      Capral
      вчера в 17:50, ред.
      Вот у меня вопрос: что значит, когонибудь ограбить? Наш заслуженный ветеран, блистательный в прошлом футболист Торпедо и ДИНАМО, М.Д.Гершкович, лет, 10 назад, как председатель отечественных тренеров, предложил ввести налог на иностранных тренеров в России. Первым, отреагировал, причем довольно грубо, Галицкий- президент Краснодара. То-есть, фактически, Гершкович предложил, то, что делается, во всем прогрессивном футбольном мире. Сейчас, ситуация повторяется, только- в отнoшении футболистов. И что- это тоже грабеж? Или я чего-то не понимаю?
      баск
      баск
      вчера в 17:40, ред.
      Ну пральна, куда ж без идиотов с такими идейками..))

      Как предполагается, этот налог будет переаспределяться в пользу клубов, использующих аборигенов.
      Ну вот щас, к примеру, это Факел. За сезон ему перераспределится несколько лямов еврюх.

      Куда ему их направлять- на закупку легов, или по карманам рассовывать?)
      Или на пресловутое "развитие детско-юношеского футбола"?)
      Слыхали..)))

      И потом, что значит "с сезона 24/25"?
      Вводить такие вещи пристойно только с новых легионерских контрактов, а не
      "с сезона", иначе как быть с контрактами, заключёнными ранее, когда налога
      не было и расходы на него никто не считал?

      Почему, чёрт подери, любое новшество всегда вводится так, чтобы для начала кого-нибудь ограбить? Ничё не меняется..
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 17:38
      В российском футболе всего одна принципиальная проблема - госденьги.

      "Палмейрас" купил Артура за 8 миллионов и оказалось, что он не тянет их по уровню, он сел на лавку. Через полгода Медведев на чистом глазу покупает его за 15 миллионов. Вопрос знатокам - какой откат получил Медведев за этот трансфер и зачем этот игрок "Зениту"?

      Принадлежащий области "Крылья Советов" продали Никиту Салтыкова стоимостью 300 миллионов рублей по ТМ за 35 миллионов. Вопрос знатокам - на сколько руководство КС обворовало Самарскую область и какой откат получило от "Локо"?

      Что в данном случае объединяет Медведева и руководство КС, один из которых наносит огромный ущерб клубу ценой приобретения непрофильного актива, а второе - продажей за копейки (буквально списанием) молодого таланта?

      То, что и один, и второй ничего не тратят из своего кармана, они просто сидят на должностях, где можно перенаправить в свой карман потоки госденег. Это весь наш спорт.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 17:28
      Вот именно, это только статья доходов для РФС. А зачем укреплять позиции паспортистов, которые и так получают куда больше, чем в Европе, за тот же класс. Чтобы они ещё более неадекватные деньги получали?)
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 17:23
      Статья доходов для РФС понятна.А статья расходов какая будет? Куда пойдут деньги?
      yr8u2vgg555w
      yr8u2vgg555w
      вчера в 17:21
      Смешно конечно, но точно по времени - это хорошо. Главное понять, куда будут утекать эти деньги... А если будут раздавать паспорта - это же отлично, сколько хороших сборников будет, ведь надо смотреть на спортивное гражданство.... Ну а так что, оправдывают собственное существование в должности, а то чего доброго могут выгнать, а лишиться огромных миллионов никто из них не хочет. Чинуши никогда не меняются. В следующий раз какой нибудь плей-офф придумают....

      Как вести бизнес в России:
      - Одобрить увеличение лимита
      - Подождать годик, пока клубы закупятся легионерами
      - Ввести налог на легионеров
      - Стричь бабло с лохов....
      drug01
      drug01
      вчера в 17:12
      Может тогда будет больше внимания к своим воспитанникам!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 17:06
      Сначала примите решение по запрете госфинансирования в футболе, а потом по налогам на легионеров. Иначе пенсионеры Ростовской области условные начнут оплачивать не только зарплаты легионерам, но и налоги на них.

      Мало того, а таким отечественным гигантам бизнеса, как "Газпрому" или РЖД точно не плевать, платить налоги на легионеров или нет?
      Kenas Ter-Aristakessyan
      Kenas Ter-Aristakessyan
      вчера в 16:54
      История находится в состоянии заморозки, точно. Это будет очень скоро.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 16:53
      У клубов и так сборы маленькие.
      Гость
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