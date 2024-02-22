У клубов РПЛ заберут около 1.7 миллиарда рублей. Вводят налог на легионеров

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вчера, 15:35

Важнее всего – куда потратят деньги.

За сезон набежит около 1.7 миллиарда рублей

В РПЛ уже был налог на легионеров. Девять лет назад проголосовали, причем планировали тратить деньги на региональный футбол. В РПЛ тогда было около 170 иностранцев, могли получить около 60 млн рублей. Планировали помогать тысячам детских команд. В итоге честными клубами оказались «Крылья Советов», заплатившие за троих легионеров, и «Динамо», москвичи отдали налог за двух новичков. Остальные сделали вид, что закон не для них.

Затем в РФС вернулся Мутко и заявил, что надо платить меньше. Идею спустили на тормозах. Спустя год налог на легионеров отменили, хотя на полученные от клубов деньги закупили технику для региональных школ, создали пособия для детских тренеров, а 900 наставников отправили на учебу. Неплохая инициатива, но её зарубили. Сейчас планируют забрать у клубов больше с другой целью. Генеральный секретарь РФС Митрофанов рассказал о налоге в интервью «Спорт-Экспрессу»:

Решение о налоге на легионеров принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам ещё раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту идею со следующего сезона. Либо продлим заморозку ещё на год.

Во-первых, «решение принято», а затем будут обсуждать с клубами, всё логично? Во-вторых, хотят брать 5 000 рублей за каждую минуту на поле легионера, которому нет двадцати трех лет, и 10 000 рублей за каждую игровую минуту взрослого футболиста. За сезон набежит около 1.7 миллиарда рублей, больше 16.5 миллионов евро.

Не планируют тратить деньги на маленькие школы

В прошлом клубы РПЛ предлагали вариант, при котором надо платить за дополнительного иностранца в заявке сверх лимита, «налог на роскошь». А идея платить меньше за молодого иностранца была связана с желанием развивать скаутов, обучать, достойно оплачивать их работу, чтобы РПЛ стала лигой-трамплином. Приехал ценный иностранец за копейки, а уехал за большие деньги. Но это утопия.

В чемпионате без еврокубков мотивация иностранцев снизилась даже у «Зенита», где огромные зарплаты. Также предлагали создать фонд развития молодежного футбола. Причем из общего банка каждый клуб РПЛ получал бы долю в зависимости от того, сколько минут на поле проводят молодые российские футболисты. У «Ростова» таких ребят много, поэтому в конце сезона им достается часть пирога.

Но в чем смысл идеи, если региональные и столичные клубы имеют государственное финансирование? Только «Краснодар» можно назвать частным предприятием, Галицкий может играть с легионерами, раздав воспитанников. Также возникнут вопросы к тем, кто планирует тратить деньги. Если ни копейки не достанется маленьким региональным школам, то какой смысл скидываться за легионеров в общий котел?

Понятна выгода для «Локомотива» и «Ростова». У них мало легионеров, много молодых ребят. Вместе с «Пари НН» и «Факелом» заберут деньги клубов. Например, «Зенита», «Ахмата» и «Динамо». «Краснодар», «Урал» и ЦСКА тоже пострадают, придется отдать десятки миллионов рублей. Но тогда клубы из провинции, вроде «Урала», попросту откажутся от иностранцев. И это сделает лигу слабее.

От налога будет больше вреда, чем конечной пользы

Ведущие клубы РПЛ , например, «Спартак», уже потратили миллиарды рублей на свои школы. И результатов нет. Если думаете, что «Зенит» не вкладывает деньги в молодежь, то ошибаетесь. Чемпион тратит за год на развитие молодежного футбола около 777 миллионов рублей, целое состояние. Если добавить расходы «Динамо», 740 млн рублей, то сумма почти равна «налогу на легионеров».

Если содержат за эти деньги две большие школы, то разве получится реально накормить тысячи? А этого и не будут делать. Деньги «Зенита» и «Ахмата» могут попасть в карманы боссов клубов из Ростова-на-Дону и Воронежа. Странная система, нет привязки к развитию по-настоящему бедных региональных детских тренеров с копеечными зарплатами и отсутствием реальной мотивации развиваться.

Такое ощущение, что налог на легионеров – это попытка оправдать перед высшим начальством состав «Зенита» и «Ахмата». В конечном случае получится перекладывание денег из карманов одних клубов РПЛ в карманы других команд. Не прописали алгоритм, который позволит создать сильные региональные академии вне системы известных команд. Также клубы могут зарубить идею через год или два.

Тогда вымышленная успешная футбольная школа в городе Дно из Псковской области резко потеряет финансирование, дети в слезах, тренеры без работы. Есть ведь горькая правда – нефтяные деньги на развитие детского футбола были десятилетиями. «Зенит» мог настроить школ по всей стране, имея по 700 миллионов рублей в год. Просто ни один из президентов РФС не заботился о регионах.

А сейчас, когда денег у чиновников от футбола стало меньше, хотят отчитаться за развитие юношеского футбола, ссылаясь на налог на легионеров. Конечно, «Зенит» не обеднеет, если отдаст 160 млн рублей в общую кассу, это 1 % от их привычных расходов. На баскетбольный клуб «Зенит» в год тратят около 2 миллиардов рублей, для них речь о копейках. «Ахмат» тоже найдет выход из ситуации.

Но вместо продуманной разветвленной системы, которая помогла бы создать дивизион скаутов по стране, подготовила бы международных специалистов, не получат ничего. Вместо аудита деятельности академий, вроде «Зенита», у которых нет воспитанников для основы, снова мучают тему легионеров. При этом в двадцатке лучших игроков сезона в РПЛ минимум пятнадцать человек это иностранцы.

Можно ввести налог в размере 100 000 рублей за минуту на поле, но в конечном итоге это лишь упрочит позиции агентов россиян. А они и так наглеют постоянно в чемпионате свободных агентов. Реальных доходов нет. Международных премиальных нет. Но если переложить деньги из правого кармана казны в левый карман, то всё сразу изменится. Вот такая логика у решения ввести новый налог.