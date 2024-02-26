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В «Пари НН» поддержали нововведения в российском судействе

вчера, 13:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов положительно отреагировал на информацию о том, что судьи РПЛ начнут озвучивать свои решения после просмотра VAR.

Очень рад этому решению и считаю, что это правильно. Мы неоднократно об этом даже публично заявляли, что было бы хорошо, если бы судьи комментировали своё решение прямо на матче, а не после какого-то времени, когда уже замыливается вся эмоция, которая есть в матче.

Безусловно, это поможет разобраться в трактовках и даст понимание, чем руководствовался судья. Я считаю, что после матча во флеш-интервью тоже не помешало бы услышать мнение главного арбитра. Главных тренеров мы слышим, интервью арбитров не помешало бы.

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НН
Источник: championat.com
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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:16
Фармацевт даже не понял, о чём речь...
gmxqty64ahm4
gmxqty64ahm4
вчера в 15:02
Считаю, что инициатива озвучивания судьями своих решений после просмотра VAR является очень полезной. Это поможет зрителям лучше понимать решения судей и избегать возможных недоразумений. Также важно давать возможность главному арбитру выразить свое мнение после матча, так как это может помочь улучшить качество судейства в будущем.
pg4q49pepvgm
pg4q49pepvgm
вчера в 13:24
Проблему это все равно не решит. Если уж даже с помощью ВАР судьи все равно делают неправильные выводы.
Гость
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