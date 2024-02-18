МЛС перед новым сезоном в срочном порядке придётся искать арбитров

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вчера, 15:32

Новый сезон МЛС должен начаться 21 февраля, но лига столкнулась с проблемой поиска новых арбитров. Вероятно, в связи с этим возникнет необходимость переноса ряда матчей.

Ранее Организация профессиональных судей (PRO) и Ассоциация профессиональных футбольных судей (PSRA) не смогли договориться касательно условий работы судей на матчах. Ожидается, что PRO не допустит арбитров до работы в МЛС .

Предыдущее соглашение организаций истекло 12 февраля. Рефери требуют повышения оклада, обеспечения трансфера бизнес-классом на поединки плей-офф МЛС , а также улучшение качества медицинского обслуживания.

Если за оставшееся время договориться не получится, то МЛС может столкнуться с ситуацией, в которой она оказалась в 2014 году, когда пришлось в срочном порядке искать замену некоторым арбитрам. Это может привести к тому, что новые рефери будут не готовы к играм в достаточной степени.