МЛС перед новым сезоном в срочном порядке придётся искать арбитров

Новый сезон МЛС должен начаться 21 февраля, но лига столкнулась с проблемой поиска новых арбитров. Вероятно, в связи с этим возникнет необходимость переноса ряда матчей.
Ранее Организация профессиональных судей (PRO) и Ассоциация профессиональных футбольных судей (PSRA) не смогли договориться касательно условий работы судей на матчах. Ожидается, что PRO не допустит арбитров до работы в МЛС.
Предыдущее соглашение организаций истекло 12 февраля. Рефери требуют повышения оклада, обеспечения трансфера бизнес-классом на поединки плей-офф МЛС, а также улучшение качества медицинского обслуживания.
Если за оставшееся время договориться не получится, то МЛС может столкнуться с ситуацией, в которой она оказалась в 2014 году, когда пришлось в срочном порядке искать замену некоторым арбитрам. Это может привести к тому, что новые рефери будут не готовы к играм в достаточной степени.
Исполнительный вице-президент MLS Нельсон Родригес сообщил, что у PRO есть стратегия на случай непредвиденных обстоятельств, включающая в себя привлечение опытных арбитров и экспертов VAR.
Не жизнь, а сказка... единственный минус, потом могут обвинить, что представители клуба встречали и сопровождали, а потом ещё и провожали до самолёта. И если ты так сделал, то значит подкупил судей.
Причём обвинения исходят от клубов, которые обязаны встречать, сопровождать и провожать и сами так делают, но потом обвиняют в этом соперника.
А по поводу америкосов так это их проблемы они нас не касаются.
Не жизнь, а сказка... единственный минус, потом могут обвинить, что представители клуба встречали и сопровождали, а потом ещё и провожали до самолёта. И если ты так сделал, то значит подкупил судей.
Причём обвинения исходят от клубов, которые обязаны встречать, сопровождать и провожать и сами так делают, но потом обвиняют в этом соперника.
А по поводу америкосов так это их проблемы они нас не касаются.