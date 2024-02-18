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МЛС перед новым сезоном в срочном порядке придётся искать арбитров

вчера, 15:32

Новый сезон МЛС должен начаться 21 февраля, но лига столкнулась с проблемой поиска новых арбитров. Вероятно, в связи с этим возникнет необходимость переноса ряда матчей.

Ранее Организация профессиональных судей (PRO) и Ассоциация профессиональных футбольных судей (PSRA) не смогли договориться касательно условий работы судей на матчах. Ожидается, что PRO не допустит арбитров до работы в МЛС.

Предыдущее соглашение организаций истекло 12 февраля. Рефери требуют повышения оклада, обеспечения трансфера бизнес-классом на поединки плей-офф МЛС, а также улучшение качества медицинского обслуживания.

Если за оставшееся время договориться не получится, то МЛС может столкнуться с ситуацией, в которой она оказалась в 2014 году, когда пришлось в срочном порядке искать замену некоторым арбитрам. Это может привести к тому, что новые рефери будут не готовы к играм в достаточной степени.

Исполнительный вице-президент MLS Нельсон Родригес сообщил, что у PRO есть стратегия на случай непредвиденных обстоятельств, включающая в себя привлечение опытных арбитров и экспертов VAR.

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт МЛС
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:09
А Америке забастовки обычное дело. Недавно была забастовка актеров или сценаристов. Все равно договорятся.
112910415
112910415
вчера в 17:31
мрак и ужас ... и как жить ?
a-league
a-league
вчера в 17:25
Вилков и Лапочкин свободны, пусть едут и наводят макли
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:24
Негрейра : Я обеспечу.. А вы мне - политубежище.. А-ха-ха-ха .. 🎓
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:13
Не удивительно в дворовой лиге такое
nubom
nubom
вчера в 16:56
На наших пусть и не надеются. Самим не хватает...
Capral
Capral
вчера в 16:35
А зачем искать? Разве мало геникологов и проктологов в этой недолиге? Найдут...
Вещий
Вещий
вчера в 16:27
Во как, нарисовалась проблема откуда и не ждали.... пусть привлекают из других стран.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:26, ред.
Не проблема. Из АПЛ возьмут. Англичане своих "в беде" не бросят.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:16
То ли дело у нас в РПЛ, клубы обязаны встретить, разместить, накормить, проводить.
Не жизнь, а сказка... единственный минус, потом могут обвинить, что представители клуба встречали и сопровождали, а потом ещё и провожали до самолёта. И если ты так сделал, то значит подкупил судей.
Причём обвинения исходят от клубов, которые обязаны встречать, сопровождать и провожать и сами так делают, но потом обвиняют в этом соперника.
А по поводу америкосов так это их проблемы они нас не касаются.
ff54ah35adju
ff54ah35adju
вчера в 16:02
Зажрались там арбитры. Из Мексики завозить надо.
Гость
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