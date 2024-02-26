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Каманцев: «Мы работаем, чтобы профессия арбитра была хорошо оплачиваема»

вчера, 12:44

Председатель судейского комитета Павел Каманцев рассказал, что теперь судьям будут индексировать ежегодную ставку оплаты труда.

Не только судьям РПЛ поднимут гонорары. Вообще, мы рассчитываем, что на какое‑то количество лет это перестанет быть новостью. По договорённости с лигами мы пришли к тому, что наиболее правильно будет индексировать ежегодную ставку оплаты труда, как в РПЛ, так и в ФНЛ. Чтобы не возникали ситуации, когда десять лет не изменяем зарплату, а потом вынуждены увеличивать её почти двукратно, и на долгом горизонте есть ощущение несправедливости. Мы работаем постоянно, чтобы профессия арбитра была хорошо оплачиваема, поскольку она сложная, очень ответственная. Мы очень благодарны лигам, которые идут нам навстречу и изыскивают возможности для совместной индексации, повышения своих доходов и частично делятся этим с нами, чтобы судьи чувствовали себя более независимыми, чтобы сложная профессия арбитра становилась более престижной.

Ранее сообщалось, что судьи РПЛ будут объявлять свои решения после просмотра VAR.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:06
Хотите что арбитры стали богатыми ???
Тогда наоборот...отстаньте от них...уберите контроль над предвзятостью....
И они будут богаты....
btg6sw2247ss
btg6sw2247ss
вчера в 13:20
Зарплата должна быть очень хорошая, но и спрос за ошибки тоже должен быть очень ощутимым.
Гость
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