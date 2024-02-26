Судьи РПЛ будут объявлять свои решения

Арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после использования системы VAR.
РФС поучаствует в эксперименте ФИФА и внедрит правило во внутренние турниры.
Рефери будут объяснять свои решения с возобновления чемпионата.
Арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после использования системы VAR.
РФС поучаствует в эксперименте ФИФА и внедрит правило во внутренние турниры.
Рефери будут объяснять свои решения с возобновления чемпионата.
Дотошность только приветствуется. А как ещё разобраться в нашем "ненавистном" футболе ? Только скрупулёзным анализом.
Дотошность только приветствуется. А как ещё разобраться в нашем "ненавистном" футболе ? Только скрупулёзным анализом.
Ваше мнение логично.
Ваше мнение логично.
Они же все на радиосвязи друг с другом, так еще и с ВАР. А кто не знал, на флажках у лайнсменов кнопка есть, которая пищит всем в наушники, если лайнсмен ее нажмет. Так судья точно не пропускает "поднятые" флажки
Они же все на радиосвязи друг с другом, так еще и с ВАР. А кто не знал, на флажках у лайнсменов кнопка есть, которая пищит всем в наушники, если лайнсмен ее нажмет. Так судья точно не пропускает "поднятые" флажки
Я просто не могу себе представить, как арбитр бежит к месту нарушения и объявляет на весь стадион, что имярек совершил захват или сделал подножку. Споры после этого НЕ прекратятся, и в любом случае все заинтересованные лица останутся при своём мнении, какое бы решение не объявил арбитр. Мы же с вами очень внимательно смотрим телетрансляции, где по два-три раза нам крупным планом показывают момент нарушения. И всё равно мы зачастую не согласны с вердиктом. И не только мы, но и футболисты, тренеры, специалисты. Поэтому объявляй - не объявляй на весь стадион решение, каждый останется при своём мнении.
Спасибо за уместное замечание.
Я просто не могу себе представить, как арбитр бежит к месту нарушения и объявляет на весь стадион, что имярек совершил захват или сделал подножку. Споры после этого НЕ прекратятся, и в любом случае все заинтересованные лица останутся при своём мнении, какое бы решение не объявил арбитр. Мы же с вами очень внимательно смотрим телетрансляции, где по два-три раза нам крупным планом показывают момент нарушения. И всё равно мы зачастую не согласны с вердиктом. И не только мы, но и футболисты, тренеры, специалисты. Поэтому объявляй - не объявляй на весь стадион решение, каждый останется при своём мнении.
Спасибо за уместное замечание.
Юра, ты невнимательно прочитал заголовок. Судьи будут ОБЪЯВЛЯТЬ решение, а н ОБЪЯСНЯТЬ. А это две большие разницы. В хоккее давно так, после просмотра судья говорит. Например. "Шайба не засчитана". "Вне игры" и все. Это занимает 10-15 сек. Так и в в футболе. Например "Фола последней надежды не было". Так что никакой задержки не будет. Просто ВАР должен побыстрее работать.
Юра, ты невнимательно прочитал заголовок. Судьи будут ОБЪЯВЛЯТЬ решение, а н ОБЪЯСНЯТЬ. А это две большие разницы. В хоккее давно так, после просмотра судья говорит. Например. "Шайба не засчитана". "Вне игры" и все. Это занимает 10-15 сек. Так и в в футболе. Например "Фола последней надежды не было". Так что никакой задержки не будет. Просто ВАР должен побыстрее работать.