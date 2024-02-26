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Судьи РПЛ будут объявлять свои решения

вчера, 10:39

Арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после использования системы VAR.

РФС поучаствует в эксперименте ФИФА и внедрит правило во внутренние турниры.

Рефери будут объяснять свои решения с возобновления чемпионата.

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Все комментарии
Hauptman
Hauptman
вчера в 20:50
Матчи по три часа будут прорходить, судья будет думать не о футболе на поле, а о том, что ему сказать.
Интерес
Интерес ответ xmgma7zaas4y (раскрыть)
вчера в 19:27
Да.Но бесплатно не больше пятидесяти раз за матч.
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:26
"Этот Василий Алибабаевич,этот нехороший человек,нарушил п.3 часть 2,подпункт 4,заключающийся в том,что игрок,не владеющий мячом не должен..."далее по тексту правил. А с трибун -густопсовый ответный мат.И все сидят с распечатками Правил.
Интерес
Интерес ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Такую мутоту разводить,ради простого,исторического :"ГОЛ! Икс игрек и-краткое".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Согласен. По вашему последнему предложению особенно. ВАР порой смотрят столько, что футболисты успевают и водички попить, и на травке полежать, и с женой на трибуне перекинуться парой слов. Проблема только в том, как ускорить этот процесс ( не с женой, а с просмотром), но мне кажется, что она неразрешима. Спорный момент рассматривают под разными ракурсами, с приближениями, по несколько раз. Да и арбитру надо поразмыслить, "вспомнить" Правила и расставить в результате все точки над "и".
Дотошность только приветствуется. А как ещё разобраться в нашем "ненавистном" футболе ? Только скрупулёзным анализом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:13
Юра, извини за мою дотошность. Но напомню, что речь идет о решениях принятых на основе ВАР. А перечисленные тобой ситуации не могут быть предметом ВАР. Там только пенальти, гол и красная карточка. Вот по этим эпизодам и будут судьи ОБЪЯВЛЯТЬ решение. Зрители же не слышат переговоры, не пересматривают повторы. Так что я думаю особых проблем не будет, лишь бы ВАР не тянул просмотрами по 5 минут. Согласен?
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:07
Не могу ничего сказать, надоть у авторов нововведения спросить какой смысл они заложили в это новшество?)
Ваше мнение логично.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:04
Даже если не трогать главного арбитра матча, пусть гарнитуру в прямой эфир трансляции одевает резервный судья и говорит о причине, например: "забил игрок, не коснувшийся мяча рукой, касание руки было вне штрафной площади, рука в момент касания была прижата к телу и не увеличивала его площадь" ИЛИ все то же самое, только игрок, коснувшийся рукой забил гол - гол отменен.

Они же все на радиосвязи друг с другом, так еще и с ВАР. А кто не знал, на флажках у лайнсменов кнопка есть, которая пищит всем в наушники, если лайнсмен ее нажмет. Так судья точно не пропускает "поднятые" флажки
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:04
Короче, давайте посмотрим "Марусю" в деле...!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:03
По всей видимости рассчитано на ту часть зрителей которые не имеют, в полной мере, представления о жестикуляции судей.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:58
Ну не знаю. Забили гол, судья посмотрел повтор, вышел с бровки на поле с поднятой рукой - всем понятно, что офсайд. Если фол, то рукой указал в сторону ворот сфолившей команды. Зачем еще кричать об этом?) А вот ссылку на правило давать было бы любопытно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:57
Что то есть в этом, если лаконично будут говорить о причине повлекшей принятие того или иного решения.
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:56
"Внимание! Гол не засчитан. Офсайд...., толчок в спину..., наступ.... Начинаем от ворот"
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:52
По всей видимости интерес будут вызывать "Объявления..." по решению тех нарушений которые одномоментно усмотреть нельзя было ни судье, ни зрителям ни нам с Вами)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:26
Ваш сарказм с юмором к месту. Редкое качество. Вам от меня лайк.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:10
Я готов с вами согласиться, если вы ответите мне на вопрос, зачем или с какой целью арбитр будет объявлять во всеуслышание своё решение (-ия), если зрители, в числе которых мы с вами, будем воочию наблюдать, по какой причине арбитр дал свисток. Мы же с вами не слепые и можем сами разобраться в обстоятельствах нарушения. Не получится ли, как в известном " Масло масляное ? ".
Я просто не могу себе представить, как арбитр бежит к месту нарушения и объявляет на весь стадион, что имярек совершил захват или сделал подножку. Споры после этого НЕ прекратятся, и в любом случае все заинтересованные лица останутся при своём мнении, какое бы решение не объявил арбитр. Мы же с вами очень внимательно смотрим телетрансляции, где по два-три раза нам крупным планом показывают момент нарушения. И всё равно мы зачастую не согласны с вердиктом. И не только мы, но и футболисты, тренеры, специалисты. Поэтому объявляй - не объявляй на весь стадион решение, каждый останется при своём мнении.
Спасибо за уместное замечание.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:46
Я первый раз сам прочитал "объяснять" 😄 Жаль, что не будет давать комментарий в протокол и трансляцию: "Не пенальти потому, что *ссылка на конкретное правило*". Очень много споров бы предотвратил. А вот объявлять бессмысленно, так как если зритель не понимает стандартизованные жесты судьи, то это личные проблемы зрителя
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:03
Юрий Сенатов 1Юрий Сенатов 1
Юра, ты невнимательно прочитал заголовок. Судьи будут ОБЪЯВЛЯТЬ решение, а н ОБЪЯСНЯТЬ. А это две большие разницы. В хоккее давно так, после просмотра судья говорит. Например. "Шайба не засчитана". "Вне игры" и все. Это занимает 10-15 сек. Так и в в футболе. Например "Фола последней надежды не было". Так что никакой задержки не будет. Просто ВАР должен побыстрее работать.
isamsn
isamsn
вчера в 13:54
Что судья будет объяснять. Согласен он или не согласен с мнением ВАР? Если согласен то тут и объяснять ничего не нужно. Посмотрел и отменил или защитал взятие ворот ( или назначил или отменил пенальти) , а вот если не согласен то тут пресконференция с затягиванием матча выйдет. Короче будет шоу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10, ред.
Так вот почему судьям РПЛ повышают гонорары - ведь теперь большинству из них надо будет нанять педагогов по вокалу и ораторскому искусству , ну а кому то придётся воспользоваться услугами логопеда...)
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 12:56
Зачем это нужно? Футбол превратится в балаган окончательно. Я не против, если судья объяснит то или другое спорное решение после матча, это даже хорошо. Но зачем портить игру?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:34
Хотелось бы уточнить вот что. Арбитры будут объяснять свои решения после просмотра ВАР во время матча ? То есть после каждого спорного эпизода ? Во что тогда превратится игра, а арбитры в этих случаях будут превращаться в конферансье футбольного действа. Либо объяснять свои решения после окончания первого тайма или игры ? Кому это надо ? В любом случае - дурдом. Очевидно, наши чиновники решили, что болельщикам будет достаточно разъяснений арбитров, чтобы не бунтовать по каждому спорному эпизоду. Очередная глупость из стен РФС. Или они надеются, что болельщики и специалисты превратятся в стадо баранов, которые беспрекословно будут принимать решения арбитров ?...
nubom
nubom
вчера в 12:26, ред.
"Внимание! Гол не засчитан. Начинаем от ворот.."
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:23
Пять минут на ВАР, пять минут на объяснения, умножить на три - четыре эпизода, а ещё хотят останавливать время на нырки дельфинов............... Это сколько же тогда матч длиться будет?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:02
Посмотрим как это будет выглядеть
xmgma7zaas4y
xmgma7zaas4y
вчера в 10:44
А если кто-то не согласен, что тогда? По новой будут смотреть?
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