Судьи РПЛ будут объявлять свои решения

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вчера, 10:39

Арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после использования системы VAR .

РФС поучаствует в эксперименте ФИФА и внедрит правило во внутренние турниры.

Рефери будут объяснять свои решения с возобновления чемпионата.