Судьям РПЛ повысят гонорары

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вчера, 09:55

С июля 2025 года судьям, работающим на играх РПЛ и стыковых матчах, повысят гонорары. Сейчас главный арбитр получает 200 тысяч рублей, ассистент — 100 тысяч рублей, резервный судья — 25 тысяч рублей, видеоарбитр — 100 тысяч рублей, а его ассистент — 50 тысяч рублей.

С первого июля 2025 года будут выплачиваться следующие гонорары: главный судья — 214 тысяч рублей, ассистент — 107 тысяч рублей, резервный арбитр — 26 тысяч 750 рублей, видеоарбитр — 107 тысяч рублей и его ассистент — 53 тысячи 500 рублей. Кроме того, судьям полагается ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Через полтора года оно вырастет до 53 тысяч 500 рублей.

В Первой лиге увеличение гонораров судьям произойдёт в июле 2024 года. Главные арбитры будут получать 50 тысяч рублей (сейчас 46), Ассистенты — 25 тысяч рублей (сейчас 23). Гонорар резервного судьи составит 9 тысяч рублей (сейчас 8). Видеоарбитр будет получать 25 тысяч рублей (сейчас 23), а его ассистент — 12 тысяч 500 рублей (сейчас 11 тысяч 500 рублей). На данный момент судьи Первой лиги получают ежемесячное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей. С 1 июля 2024 года оно составит 12 тысяч 100 рублей.