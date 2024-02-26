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Судьям РПЛ повысят гонорары

вчера, 09:55

С июля 2025 года судьям, работающим на играх РПЛ и стыковых матчах, повысят гонорары. Сейчас главный арбитр получает 200 тысяч рублей, ассистент — 100 тысяч рублей, резервный судья — 25 тысяч рублей, видеоарбитр — 100 тысяч рублей, а его ассистент — 50 тысяч рублей.

С первого июля 2025 года будут выплачиваться следующие гонорары: главный судья — 214 тысяч рублей, ассистент — 107 тысяч рублей, резервный арбитр — 26 тысяч 750 рублей, видеоарбитр — 107 тысяч рублей и его ассистент — 53 тысячи 500 рублей. Кроме того, судьям полагается ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Через полтора года оно вырастет до 53 тысяч 500 рублей.

В Первой лиге увеличение гонораров судьям произойдёт в июле 2024 года. Главные арбитры будут получать 50 тысяч рублей (сейчас 46), Ассистенты — 25 тысяч рублей (сейчас 23). Гонорар резервного судьи составит 9 тысяч рублей (сейчас 8). Видеоарбитр будет получать 25 тысяч рублей (сейчас 23), а его ассистент — 12 тысяч 500 рублей (сейчас 11 тысяч 500 рублей). На данный момент судьи Первой лиги получают ежемесячное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей. С 1 июля 2024 года оно составит 12 тысяч 100 рублей.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:07
2-3 месяца? Кому то и 8 месяцев.
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:03
А еще бы неплохо ввести солидные штрафы за судейские ошибки и предвзятость))
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:02
Мне нет разницы, какой гонорар получит судья. Мне важна прозрачность. Строгое следование закону. К примеру, поставила семья Лапочкина деньги на Спартак, и Сережа свистит в Спартак. Соответственно - Серёжа вор, и Серёжу нужно судить. А если он судит футбол как положено и беспристрастно, то его гонорар мне безразличен.
memphis
memphis
вчера в 12:02
Нужно больше золота
hjlzuf
hjlzuf ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:16
Гонорар, это когда платят за 1 выступление, за 1 статью................ а тут за один раз свистнуть.)
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:14, ред.
Побегал по полю полтора часа, посвистел в свисток и ........................ Кому то два, три месяца надо за такие деньги вкалывать, каждый день, по 8 - 10 часов, а тут свистнул и двести тысяч в кармане. А ещё говорят - Не свисти, денег не будет. Может и так, только это не про Футбольных судей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:08, ред.
Что это за тухлое понятие доходности - гонорар ?!
Если это Дюковские расценки за 1 матч в РПЛ, то неудивительно.
В принципе... это один из их посылов на предмет того, что нахрен им там всем не нужна Европа (ЕК) и международные турниры.

Дуркуй, греби капусту, отстёгивай наверх и ... уди рыбу. Вот и вся их "национальная идея".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:57
Хорошее дело,а работать лучше будут?
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