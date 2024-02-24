Игрока сборной Марокко приговорили к году тюрьмы

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вчера, 13:43

Полузащитник КПР приговорён к году тюрьмы за нападение на водителя автобуса.

Суд Антверпена приговорил хавбека к двум годам тюремного заключения, на один из них — условно. Помимо этого, игрок выплатит пострадавшему 15 864 евро.

В 2020 году Чаир проломил череп водителю автобуса во время байдарочного похода на территории Бельгии и Франции. Нападение случилось в результате массового конфликта между туристами, когда они захотели вернуться к своему автобусу.

Водителя доставили в больницу, в результате травмы черепа он потерял сознание. Сначала Чаир отрицал все обвинения, но в суде его опознали как человека, который ударил водителя камнем по голове. Пострадавший до сих пор испытывает проблемы, связанные с этой травмой.

Вероятно, хавбек подаст апелляцию на решение суда. Судебный процесс в Бельгии продолжается, футболист сможет играть за клуб. В официальном заявлении КПР сказано: