Экс-игрок «Эвертона» приговорён к пожизненному заключению за коррупцию

1708779505

вчера, 15:58

Бывший игрок «Эвертона» приговорён к пожизненному заключению в Китае.

С 2019 по 2021 год Те возглавлял сборную Китая, он был уволен после невыхода команды на чемпионат мира 2022.

В ноябре 2022-го Ли стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в местном футболе, оно было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тренер тогда был заключен под стражу.

Во время допроса Те признался, что участвовал во взятках. Например, в 2018 году Ли заплатил 3 миллиона юаней (около 422 тысяч долларов) за возможность возглавить национальную команду. Помимо этого, он занимался организацией договорных матчей во втором китайском дивизионе.

Те приговорён к пожизненному заключению, бывшего главу Федерации футбола Китая приговорили к 15 годам тюрьмы.