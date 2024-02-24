Экс-игрок «Эвертона» приговорён к пожизненному заключению за коррупцию

Бывший игрок «Эвертона» Ли Те приговорён к пожизненному заключению в Китае.
С 2019 по 2021 год Те возглавлял сборную Китая, он был уволен после невыхода команды на чемпионат мира 2022.
В ноябре 2022-го Ли стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в местном футболе, оно было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тренер тогда был заключен под стражу.
Во время допроса Те признался, что участвовал во взятках. Например, в 2018 году Ли заплатил 3 миллиона юаней (около 422 тысяч долларов) за возможность возглавить национальную команду. Помимо этого, он занимался организацией договорных матчей во втором китайском дивизионе.
Те приговорён к пожизненному заключению, бывшего главу Федерации футбола Китая приговорили к 15 годам тюрьмы.