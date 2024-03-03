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«Мальорка» минимально обыграла «Жирону»

вчера, 22:35
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Мальорка» выиграла у «Жироны» в 27-м туре Ла Лиги (1:0).

Гол забил Копете на 33-й минуте.

После матча «Мальорка» идет на 15-м месте (27 очков), «Жирона» находится на 2-й позиции (59 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Не рассчитала силы Жирона, жаль...
Но еще ничего не потеряно.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:07
Не хватает силёнок Жироне..., в тройке бы удержаться...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:51
Эх, Жирона, то чего мы опасались, походу случается. Не хватило Жирону на длинный сезон.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 23:48, ред.
С такой игрой «Мальорка» может бросить вызов даже «Атлетику» из Бильбао в финале Кубка Короля. Аутсайдеры они или нет, на своем стадионе они все равно пропускают очень мало голов и побеждают с одним забитым мячом. Не забывайте что они выиграли Реала с таким же счетом в прошлом сезоне. А Реал гораздо сильнее Жироны.

Обе команды - Реал и Жирона переживают спад, но скамейка запасных Жироны еще и не длинная, так что Реал может расслабится. Все почти ясно в этом сезоне, через пару туров станет яснее. Мальорку желаю удачи в финале Кубка Испании, хотя фаворитом является Атлетик.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:30
Смотрю...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
Уже нет. Это де Йонг, которого прямо сейчас с поля в Бильбао на носилках увезли...
Смотришь ? Советую. Хорошо играют.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
Дикобраз- это Жирона?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Ну...Павел!
В современном футболе всё как в дикой природе. Не будет же дикобраз в дёсна с дикой кошкой целоваться!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:02
Дружище, я думаю, она еще долго будет сниться Жироне...
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:00
Я только добавлю, Павел: а Хвичка- величайший футболист, всех времен и народов!!!
Capral
Capral
вчера в 22:57, ред.
Ну что, если не ошибаюсь, Мальорка, в течении месяца- дважды победила Жирону- в кубке и сегодня... А ведь Мальорка- один из аутсайдеров Примеры. Не буду сейчас углубляться в ход поединка, скажу только одно- и Барсу, и Атлетико- судить надо, за то, что они позволили Жироне прыгнуть так высоко!!!!!!! Судьи мерзостями занимаются и беспределом, как вчера в игре с Реалом, Барса и Симеоне играть не хотят, что вообще творится в испанском футболе?! И дело даже не в поражении Жироны- это ожидаемо было и прогназировано. Дело в другом: как, могла команда, играющая в хуторской и пацанский футбол так высоко взлететь с такой игрой, как?!

Вобщем, выздоравливай, Примера!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:53
А "Мальорка" - пример для всяких "Лутонов", которые с яркой игрой пропускают 19 голов за 5 матчей и теряют по факту шансы на спасение.

Островитяне с крайне скромными игроками просто не вылезая из клубного автобуса, обвешанного плакатами португальской переводчицы, выезжают на нем на поле и паркуют в воротах, всю игру лупят соперников по ногам и валяются на поле.

И, в то время, как ярко для своих игроков играющие "Альмерия" и "Лутон" без шансов вылетают, откровенно скучная и мерзкая "Мальорка" тусит чуть не в середине таблицы)
shur
shur
вчера в 22:50
...я почему то не удивлён!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:48
О чем я говорил? "Жирона" 2024 года в лучшем случае середняк, не надо вспоминать их игру в 2023-м.

Осталось ещё, чтобы "Барселона", которая в пяти последних матчах сыграла с пятью слабейшими по игре клубами ЛЛ, проиграла баскам сегодня, что крайне вероятно, потому что они на подъёме, и даже украденный гол Мансано можно будет забыть)

Это тоже вангую, как людям мало надо, "Наполи" разгромил мертвейший "Сассуоло", который всем летит с крупным счётом, "Барселона" сыграла с несколькими слабейшими командами ЛЛ, и уже я вижу и там и сям заметки экспертов о том, что Хави не стоит уходить, а Де Аурелио сделал умнейший ход в 2024-м году.
Гость
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