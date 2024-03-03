«Мальорка» минимально обыграла «Жирону»

«Мальорка» выиграла у «Жироны» в 27-м туре Ла Лиги (1:0).
Гол забил Копете на 33-й минуте.
После матча «Мальорка» идет на 15-м месте (27 очков), «Жирона» находится на 2-й позиции (59 баллов).
«Мальорка» выиграла у «Жироны» в 27-м туре Ла Лиги (1:0).
Гол забил Копете на 33-й минуте.
После матча «Мальорка» идет на 15-м месте (27 очков), «Жирона» находится на 2-й позиции (59 баллов).
Но еще ничего не потеряно.
Но еще ничего не потеряно.
Обе команды - Реал и Жирона переживают спад, но скамейка запасных Жироны еще и не длинная, так что Реал может расслабится. Все почти ясно в этом сезоне, через пару туров станет яснее. Мальорку желаю удачи в финале Кубка Испании, хотя фаворитом является Атлетик.
Обе команды - Реал и Жирона переживают спад, но скамейка запасных Жироны еще и не длинная, так что Реал может расслабится. Все почти ясно в этом сезоне, через пару туров станет яснее. Мальорку желаю удачи в финале Кубка Испании, хотя фаворитом является Атлетик.
Смотришь ? Советую. Хорошо играют.
Смотришь ? Советую. Хорошо играют.
В современном футболе всё как в дикой природе. Не будет же дикобраз в дёсна с дикой кошкой целоваться!)
https://youtu.be/6y2bseXDVKQ
В современном футболе всё как в дикой природе. Не будет же дикобраз в дёсна с дикой кошкой целоваться!)
Вобщем, выздоравливай, Примера!!!
Вобщем, выздоравливай, Примера!!!
Островитяне с крайне скромными игроками просто не вылезая из клубного автобуса, обвешанного плакатами португальской переводчицы, выезжают на нем на поле и паркуют в воротах, всю игру лупят соперников по ногам и валяются на поле.
И, в то время, как ярко для своих игроков играющие "Альмерия" и "Лутон" без шансов вылетают, откровенно скучная и мерзкая "Мальорка" тусит чуть не в середине таблицы)
Островитяне с крайне скромными игроками просто не вылезая из клубного автобуса, обвешанного плакатами португальской переводчицы, выезжают на нем на поле и паркуют в воротах, всю игру лупят соперников по ногам и валяются на поле.
И, в то время, как ярко для своих игроков играющие "Альмерия" и "Лутон" без шансов вылетают, откровенно скучная и мерзкая "Мальорка" тусит чуть не в середине таблицы)
Осталось ещё, чтобы "Барселона", которая в пяти последних матчах сыграла с пятью слабейшими по игре клубами ЛЛ, проиграла баскам сегодня, что крайне вероятно, потому что они на подъёме, и даже украденный гол Мансано можно будет забыть)
Это тоже вангую, как людям мало надо, "Наполи" разгромил мертвейший "Сассуоло", который всем летит с крупным счётом, "Барселона" сыграла с несколькими слабейшими командами ЛЛ, и уже я вижу и там и сям заметки экспертов о том, что Хави не стоит уходить, а Де Аурелио сделал умнейший ход в 2024-м году.
Осталось ещё, чтобы "Барселона", которая в пяти последних матчах сыграла с пятью слабейшими по игре клубами ЛЛ, проиграла баскам сегодня, что крайне вероятно, потому что они на подъёме, и даже украденный гол Мансано можно будет забыть)
Это тоже вангую, как людям мало надо, "Наполи" разгромил мертвейший "Сассуоло", который всем летит с крупным счётом, "Барселона" сыграла с несколькими слабейшими командами ЛЛ, и уже я вижу и там и сям заметки экспертов о том, что Хави не стоит уходить, а Де Аурелио сделал умнейший ход в 2024-м году.