«Манчестер Сити» вырвал победу в игре с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ (3:1).
Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед на 8-й минуте. У «горожан» дубль оформил Фил Фоден, забивший на 56-й и 80-й. На 90+1-й преимущество команды укрепил Эрлинг Холанд.
После поединка МС идет на 2-м месте (62 балла), МЮ находится на 6-й строчке (44 пункта).
Сити же победил с большим запасом. Могли и вообще погром Хагу устроить.
По МЮ.
Рэтклиффу предстоит вкладываться не только в стадион. Здесь нужна системная перестройка внутри администрации клуба..., и как частный случай - его служб, отвечающих за функциональное состояние команды. Да, МЮ просто физически не вывозят все 90 минут игры в быстром темпе. То, что они толком и не играют, это все знают..., но они ещё и не вывозят. Тут два в одном.
P.S. В моих словах нет и тени злорадства. Просто чем объективней будут вскрыты корневые причины такого состояния игроков, тем быстрее мы увидим прежний МЮ. Думаю, что АПЛ нужен сильный красный Манчестер; нужно реальное - боевое дерби города, а не игра в одни ворота.
Сити же победил с большим запасом. Могли и вообще погром Хагу устроить.
По МЮ.
Рэтклиффу предстоит вкладываться не только в стадион. Здесь нужна системная перестройка внутри администрации клуба..., и как частный случай - его служб, отвечающих за функциональное состояние команды. Да, МЮ просто физически не вывозят все 90 минут игры в быстром темпе. То, что они толком и не играют, это все знают..., но они ещё и не вывозят. Тут два в одном.
P.S. В моих словах нет и тени злорадства. Просто чем объективней будут вскрыты корневые причины такого состояния игроков, тем быстрее мы увидим прежний МЮ. Думаю, что АПЛ нужен сильный красный Манчестер; нужно реальное - боевое дерби города, а не игра в одни ворота.
Ну и за что любят Голубой Манчестер в Англии - за их радужность,кто видел матч поймёт.
Ну и за что любят Голубой Манчестер в Англии - за их радужность,кто видел матч поймёт.
В этом эпизоде, абсолютно объективно могу сказать, что это не контакт на фол последней надежды.
UPD: Я пересмотрю сейчас еще раз внимательно этот эпизод, если там будет фол, то так и скажу))
В этом эпизоде, абсолютно объективно могу сказать, что это не контакт на фол последней надежды.
UPD: Я пересмотрю сейчас еще раз внимательно этот эпизод, если там будет фол, то так и скажу))