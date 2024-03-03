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«Манчестер Сити» вырвал победу в игре с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ (3:1).

Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед на 8-й минуте. У «горожан» дубль оформил Фил Фоден, забивший на 56-й и 80-й. На 90+1-й преимущество команды укрепил Эрлинг Холанд.

После поединка МС идет на 2-м месте (62 балла), МЮ находится на 6-й строчке (44 пункта).

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Все комментарии
FootFun
FootFun
вчера в 22:56
Лет назад 15 было все налборот
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:37, ред.
Ничего МС не вырвал, просто первым пропустил.
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:19
...мне эта португало-бразильское танго давно осточертело, именно в МЮ...!!! Сил нет !!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:06
Слово "вырвал победу" совсем не уместно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:56, ред.
Рэш деревянный..... запишу это себе в блокнот на вылет МС из ЛЧ, так, соломка
Но Рэш деревянный, согласен
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:50
Фоден в этом сезоне хорош
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Я тогда топил только за Оранжевых, С Португальцами не матч а песня!!! касательно в клуба к МЮ пришёл после перехода Ван Перси(топил за Арсенал ,но перешёл м ним тут и остался), меня можно отчасти назвать персофаном!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:47
Да, ладно. Зачем отдать Месси? За игру в МЛС? За ЧМ отдали, но в этом году будет другой победитель. Фоден фаворит.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:45
Фоден конечно мощно спрогрессировал. Если так же в ЛЧ продолжит играть, вытаскивать матчи а уж тем более в сборной то да, золотой мяч ему обеспечен.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:42
Антони клоун да же до мяча не может добраться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Что значит вырвал?)
Владение мячом, атаки и опасные атаки в катастрофическом преимуществе сидели за МС.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Помню в Сити после приглашали Буффона, тогда смеялся зная что именно с ними ЛЧ выиграет, смех бы бы помножил на ноль!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:30
2006 Нидерланды -Португалия, тогда Ван перси стал для меня Ван Нистелроем, и тогда битва голандцев и португальцев была,!
lobsterdam
lobsterdam ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:30
мы , вроде пока еще не выпивали, чтоб на *ты*... впрочем, кого мне приходится учить?
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:23
Так я был на этом месте, в 2006 году я и не надеялся, что Сити когда-нибудь еще трофей возьмет, или станет топ клубом))
Igo0rek
Igo0rek ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:22
Таких игроков примерно ноль
Igo0rek
Igo0rek ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:21
У тебя странная логика. Радоваться можно только победам любимой команды над топовыми соперниками? Гениально!
lobsterdam
lobsterdam ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:18
Не понимаю Вашей радости по поводу этой предсказуемой победы над заведомо, и это следует откровенно признать, более слабым соперником?! Вот если бы МЮ был бы в порядке, то радость победы над ним была бы уместна...
lobsterdam
lobsterdam ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:15
какой мяч Фодену? Его вряд ли кто знает за пределами графства, в других чемпионатах есть люди более достойные! А этот... ну так себе, на зыбкую четверочку!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Родной , это эмоции, представь себя на этом месте!!! Я не хочу больно задеть или оскорбить, а мои посылы лишь с ноткой сарказма не более!! Ты сам знаешь как вам отношусь С Победой!!! Igo0rek,allemz,Elliada,sihafazatron Отдельно Поздравляю!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ nosorog (раскрыть)
вчера в 21:10
с 1992...
lobsterdam
lobsterdam ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:09
уже поздно...
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:09
Прекрасный матч, Сити с победой! А МЮ в очередной раз вышел без плана на игру. Нельзя же всерьез считать, что ставка была на шальной удар Рэшфорда
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Ну вот вспомнить Суперкубок между нашими командами в 2012 году, когда Лесскота удалили за прыжок двумя ногами, хоть и сыграл он в мяч. Ему прямую красную показали в начале матча. Я сначала бомбанул, но прочитав правила согласился. За дело удалили. Да и если пенальти в пользу Сити левые назначали, я всегда говорил, что пенки не было.
В этом эпизоде, абсолютно объективно могу сказать, что это не контакт на фол последней надежды.

UPD: Я пересмотрю сейчас еще раз внимательно этот эпизод, если там будет фол, то так и скажу))
ABir
ABir
вчера в 21:03
По сравнению с МС МЮ очень слаб
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:01
Мю это слабее чем Челси , нет игры вообще Хага гнать надо пока непоздно
nosorog
nosorog
вчера в 20:59
где глоры мю с 2012 ?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:59
Каждый сверчок хвалит свой шесток!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:57
Та ну не было там фола. Я всегда готов признать фол, даже если не свистнули в пользу Сити. Уокер положил руку, но уж точно не толкал так, как упал Рэшфорд.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:56, ред.
Igo0rek,allemz,Elliada,sihafazatron С Победой!!!
Эмоции эмоциями, но факт остаётся фактом!!!
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