«Манчестер Сити» вырвал победу в игре с «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 20:29

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ (3:1).

Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед на 8-й минуте. У «горожан» дубль оформил Фил Фоден, забивший на 56-й и 80-й. На 90+1-й преимущество команды укрепил Эрлинг Холанд.