«Аталанта» уступила «Болонье», Миранчук вышел на поле во втором тайме

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вчера, 21:54

«Аталанта» уступила «Болонье» в 27-м туре Серии А (1:2).

Адемола Лукман вывел хозяев поля вперед на 28-й минуте, Джошуа Зиркзее реализовал пенальти и сравнял счет на 57-й. Победный гол забил Льюис Фергюсон на 61-й.

Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился.

После поединка «Аталанта» располагается на 6-й строчке (46 очков), «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт).