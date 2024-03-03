«Аталанта» уступила «Болонье», Миранчук вышел на поле во втором тайме

«Аталанта» уступила «Болонье» в 27-м туре Серии А (1:2).
Адемола Лукман вывел хозяев поля вперед на 28-й минуте, Джошуа Зиркзее реализовал пенальти и сравнял счет на 57-й. Победный гол забил Льюис Фергюсон на 61-й.
Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился.
После поединка «Аталанта» располагается на 6-й строчке (46 очков), «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт).
Летом скорее всего Мотта и многие его игроки пойдут на повышение, тот же самый Зиргзее, Орсолини, Фергисон думаю уже на карандаше у больших клубов!
Летом скорее всего Мотта и многие его игроки пойдут на повышение, тот же самый Зиргзее, Орсолини, Фергисон думаю уже на карандаше у больших клубов!