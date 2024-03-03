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«Аталанта» уступила «Болонье», Миранчук вышел на поле во втором тайме

вчера, 21:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Аталанта» уступила «Болонье» в 27-м туре Серии А (1:2).

Адемола Лукман вывел хозяев поля вперед на 28-й минуте, Джошуа Зиркзее реализовал пенальти и сравнял счет на 57-й. Победный гол забил Льюис Фергюсон на 61-й.

Полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте, результативными действиями не отметился.

После поединка «Аталанта» располагается на 6-й строчке (46 очков), «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:28
Браво! Браво Мотте и его команде! Еще пару туров назад Аталанта была прямым конкурентом Болоньи и могла потеснить тех с 4 места, но Аталанта проиграла и Интеру, и Болоньи. Команда Мотты открытие этого сезона в СерииА. Команда не имеющая больших финансовых ресурсов рвется в ЛЧ и надеюсь хватит у них сил достичь данной цели!!!
Летом скорее всего Мотта и многие его игроки пойдут на повышение, тот же самый Зиргзее, Орсолини, Фергисон думаю уже на карандаше у больших клубов!
drug01
drug01
вчера в 23:04
Команды почти равны по силам! Но успех сопутствовал гостям!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:33
Значит Болонья сильнее.
ABir
ABir
вчера в 22:22
Родные стены не помогли Аталанте
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:18
Вроде бы Аталанта набрала ход, а тут такой проигрыш прямому конкуренту за топ-4.
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