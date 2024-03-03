«Балтика» и «Сочи» голов не забили

«Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в 19-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Балтика» идет на 15-м месте (14 баллов), «Сочи» замыкает таблицу (12 очков).
В другой встрече «Динамо» переиграло «Локомотив».
«Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в 19-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Балтика» идет на 15-м месте (14 баллов), «Сочи» замыкает таблицу (12 очков).
В другой встрече «Динамо» переиграло «Локомотив».
Сочи видимо подготовились получше
Шансов имели больше
Но, к счастью, до гола не дошло
Надеюсь, что с другими командами будут играть результативнее
Удачи обеим командам в оставшихся матчах
В особенности Балтике
Сочи видимо подготовились получше
Шансов имели больше
Но, к счастью, до гола не дошло
Надеюсь, что с другими командами будут играть результативнее
Удачи обеим командам в оставшихся матчах
В особенности Балтике
Мну подумал. всё...., нарисовались претенденты на пьедестал)
Мну подумал. всё...., нарисовались претенденты на пьедестал)