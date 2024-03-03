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«Балтика» и «Сочи» голов не забили

вчера, 21:00
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в 19-м туре РПЛ.

Команды голов не забили.

После этой игры «Балтика» идет на 15-м месте (14 баллов), «Сочи» замыкает таблицу (12 очков).

В другой встрече «Динамо» переиграло «Локомотив».

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Все комментарии
zuxq2597r9fk
zuxq2597r9fk
вчера в 23:02
Так ждали этого золотого гола но увы очки очень важны... Разделили поровну!
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:56
...это типа, они очень соскучились по мячику, что за 90 минут сил не было закатить, хоть в какие нибудь ворота! Это РФЛ , детка! И исконно, популярный, российский счёт...!!!
vova505
vova505
вчера в 22:47
Мне кажется, что они просто хорошо подготовились друг к другу
Сочи видимо подготовились получше
Шансов имели больше
Но, к счастью, до гола не дошло
Надеюсь, что с другими командами будут играть результативнее
Удачи обеим командам в оставшихся матчах
В особенности Балтике
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:31
Эти команды и вылетят из РПЛ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:14
Ничейному результату не удивлён и - хотите верьте, хотите нет - предсказал его до начала матча. Не сочтите это за бахвальство, просто трезвый анализ ситуации в турнирной таблице двух аутсайдеров, для каждого из которых очко на вес "золота".
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:06
Скучновато аутсайдеры играют...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:38
А анос был покупок...
Мну подумал. всё...., нарисовались претенденты на пьедестал)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:37
Классика футбольного, весеннего жанра, когда на огороде встретились ногомячисты...))
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:35
Как Карпин говорил: "Игра была равна, играли два г..вна"
Интерес
Интерес
вчера в 21:17
"Сочи" ещё побарахтается,а "Балтика" вылетит,скорее всего.Кому в голову взбрело по ходу турнира менять состав столь радикально-непонятно.Даже если считать новые трансферы улучшением,то хозяевам клуба должно быть известно,что 60 процентов изменений(пусть и улучшений)скорее ставят крест на организме,чем являют его в новом,положительном качестве.
SAINTS
SAINTS
вчера в 21:13
Наш футбол вернулся ватакатка.
ABir
ABir
вчера в 21:13
Не смогли в очном поединке определить основного претендента на покидание высшего дивизиона российского футбола. Скорее всего с таким подходом обе приморские команды покинут РПЛ в этом году по окончании сезона.
North West
North West ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:12
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 21:02
    Игра шла до гола, которого не состоялось. Очень хорошо игру описывает фраза комментатора примерно но 70й минуте: "Сзади меня сидит мужик, который то засыпает, то просыпается, когда происходит что-то интересное". Типичная битва аутсайдеров, где обе команды хороши в обороне (друг для друга хороши), но ни одна из них не умеет такую оборону вскрывать. Что еще сказать про матч, в котором игрок матча - вратарь?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:00
    Вот это нормальный матч РПЛ ни то что Динамо с Локо!))
    Гость
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