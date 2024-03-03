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Браим Диас может стать игроком сборной Марокко

вчера, 23:24

Полузащитник «Реала» Браим Диас может стать футболистом сборной Марокко.

У игрока есть испанское гражданство, он родился в Малаге, но его родители имеют марокканские корни.

Сообщается, что хавбек может быть включен в состав команды Марокко на ближайшие контрольные игры, местная федерация футбола работает над оформлением необходимых документов. Главный тренер коллектива Валид Реграги готов выделить для Диаса одну из ключевых ролей в сборной.

За национальную команду Испании Браим провел 1 матч — это была контрольная встреча с Литвой в 2021 году (4:0), Диас тогда забил гол.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:04
Что значит "его родители имеют марокканские корни"? Его отец напрямую марокканец, а вот мать испанка.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:47
Стоит попробовать. Хороший вариант.
Гость
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