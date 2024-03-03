Браим Диас может стать игроком сборной Марокко

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вчера, 23:24

Полузащитник «Реала» может стать футболистом сборной Марокко.

У игрока есть испанское гражданство, он родился в Малаге, но его родители имеют марокканские корни.

Сообщается, что хавбек может быть включен в состав команды Марокко на ближайшие контрольные игры, местная федерация футбола работает над оформлением необходимых документов. Главный тренер коллектива готов выделить для Диаса одну из ключевых ролей в сборной.

За национальную команду Испании Браим провел 1 матч — это была контрольная встреча с Литвой в 2021 году (4:0), Диас тогда забил гол.