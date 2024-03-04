У всех игроков «Спартака» соотношение мышечной и жировой массы в норме

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию журналиста и инсайдера Ивана Карпова о том, что по итогам сборов в ОАЭ в московской команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки худшими футболистами стали 3 вратаря, а также защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.
Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам.
Да простят меня болельщики красно-белых, но в этой новости сквозит лёгкий троллинг спартаковских футболистов и между строк читается намёк на высококачественный бекон. Никого не хотел обидеть.
Болейте за своих, а не против чужих!
Да простят меня болельщики красно-белых, но в этой новости сквозит лёгкий троллинг спартаковских футболистов и между строк читается намёк на высококачественный бекон. Никого не хотел обидеть.
Болейте за своих, а не против чужих!
https://youtu.be/TArRKQd_4Io?feature=shared
Дали VIP-статус на шесть месяцев.
Дали VIP-статус на шесть месяцев.