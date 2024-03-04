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У всех игроков «Спартака» соотношение мышечной и жировой массы в норме

вчера, 13:45

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию журналиста и инсайдера Ивана Карпова о том, что по итогам сборов в ОАЭ в московской команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки худшими футболистами стали 3 вратаря, а также защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам.

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Все комментарии
Grundik
Grundik
вчера в 22:10
Думаю, что МЯСО в этом соотношении существенно преобладает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:26, ред.
Удивительно что никто ещё не догадался измерить соотношение зарплаты наших игроков и их умения...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:37
Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака».

Да простят меня болельщики красно-белых, но в этой новости сквозит лёгкий троллинг спартаковских футболистов и между строк читается намёк на высококачественный бекон. Никого не хотел обидеть.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62
вчера в 19:24, ред.
Интересно, как измеряется это соотношение, и в чём? Хотел бы измерить его у себя.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:22
- Ну и зачем нам, простым болельщикам, знать массу и количество жира у каждого игрока? Полный бред! Давайте ещё опубликуйте анализы мочи, кала, проверку на спид и т.д. по списку. Нам ФУТБОЛ интересен как ИГРА!!! А всё остальное оставьте, ПОЖАЛУЙСТА, внутри ваших команд...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:18, ред.
Радуйтесь что отскочили ввиду его отсутствия)...

Василий 50
Василий 50
вчера в 15:17
И зарплата высокая.
4nrh7bcte7df
4nrh7bcte7df
вчера в 15:01
Пока не до жиру, быть бы живу!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 15:00
Угрюмый Соболев раскабанел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:30
Спартак держит всех в информационном поле по любому поводу. Лишь бы говорили о нём, а не про уголовника...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:54
Добрый день.

Дали VIP-статус на шесть месяцев.
jbcekbut34v7
jbcekbut34v7
вчера в 13:48
Эта новость радует, наверно до этого было всё плохо
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