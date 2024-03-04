У всех игроков «Спартака» соотношение мышечной и жировой массы в норме

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вчера, 13:45

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию журналиста и инсайдера Ивана Карпова о том, что по итогам сборов в ОАЭ в московской команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки худшими футболистами стали 3 вратаря, а также защитник и нападающий .