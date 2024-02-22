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Новички «Зенита» были удивлены уровнем нагрузок на тренировках

вчера, 14:22

Бразильские новички «Зенита» нападающий Артур Гимараеш, защитник Нино и форвард Педриньо были удивлены уровнем нагрузок в российском клубе.

Тренировки оказались более интенсивными и тяжёлыми, чем в Бразилии. Однако со временем игроки привыкли к таким нагрузкам.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:48, ред.
Новички «Зенита» были удивлены уровнем зарплат в клубе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21, ред.
Всё в природе взаимосвязано....
Увеличение заработной платы сопровождается увеличением нагрузки на работе...
Как гласят народные пословицы :
Будешь трудиться - будут у тебя и титулы водиться.
Контракт и труд всё перетрут.
Труд в Зените кормит, а лень портит.
Пот на спине — так и медаль на стене
Весенний тур год кормит
Mozhay
Mozhay
вчера в 16:38
Тяжело на тренеровках, легко будет опять стать чемпионом.
lotsman
lotsman
вчера в 15:49
Это вам не Бразилия, это Зенит, Санкт Петербург.)
nubom
nubom
вчера в 15:15
Интересно, кто последнее предложение от себя дописал...
drug01
drug01
вчера в 14:49
Тяжело в тренировках легко в игре такова тактика тренера Зенита!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:33
Кошмар какой! Приехали за бабками, а тут оказывается побегать пришлось на тренировках
Гость
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