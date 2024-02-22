Новички «Зенита» были удивлены уровнем нагрузок на тренировках

Бразильские новички «Зенита» нападающий Артур Гимараеш, защитник Нино и форвард Педриньо были удивлены уровнем нагрузок в российском клубе.
Тренировки оказались более интенсивными и тяжёлыми, чем в Бразилии. Однако со временем игроки привыкли к таким нагрузкам.
Увеличение заработной платы сопровождается увеличением нагрузки на работе...
Как гласят народные пословицы :
Будешь трудиться - будут у тебя и титулы водиться.
Контракт и труд всё перетрут.
Труд в Зените кормит, а лень портит.
Пот на спине — так и медаль на стене
Весенний тур год кормит
Увеличение заработной платы сопровождается увеличением нагрузки на работе...
Как гласят народные пословицы :
Будешь трудиться - будут у тебя и титулы водиться.
Контракт и труд всё перетрут.
Труд в Зените кормит, а лень портит.
Пот на спине — так и медаль на стене
Весенний тур год кормит