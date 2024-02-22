Новички «Зенита» были удивлены уровнем нагрузок на тренировках

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вчера, 14:22

Бразильские новички «Зенита» нападающий , защитник и форвард были удивлены уровнем нагрузок в российском клубе.

Тренировки оказались более интенсивными и тяжёлыми, чем в Бразилии. Однако со временем игроки привыкли к таким нагрузкам.