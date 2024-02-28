Член ЭСК РФС Питана возглавил судейский комитет Федерации футбола Эквадора

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вчера, 15:10

По информации источника, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС ), аргентинский арбитр стал главой судейского комитета Федерации футбола Эквадора.

Сообщается, что судья, завершивший карьеру в 2022 году, по ряду причин не нашёл применения знаниям и умениям в родной стране и принял предложение эквадорцев.