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Член ЭСК РФС Питана возглавил судейский комитет Федерации футбола Эквадора

вчера, 15:10

По информации источника, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), аргентинский арбитр Нестор Питана стал главой судейского комитета Федерации футбола Эквадора.

Сообщается, что судья, завершивший карьеру в 2022 году, по ряду причин не нашёл применения знаниям и умениям в родной стране и принял предложение эквадорцев.

Помимо Питаны в ЭСК РФС с правом голоса работают Милорад Мажич (Сербия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Николай Иванов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:46
Интересно, а глава ЭСК РФС перед тем, как принять его в свои пылкие объятия, связывался с аргентинской федерацией футбола, чтобы узнать, по каким - таким причинам его знания не нашли применения в родной стране. Может, он запойный пьяница или его разыскивает служба по алиментам ?
Последнее. Как же надо себя не уважать ( я имею в виду РФС ), чтобы разрешить этому господину работать на "две торговые точки" где - то ТАМ по совместительству.
Бедный Нестор, будет теперь мотаться между двумя футбольными странами. Интересно только, за чей счёт.
112910415
112910415
вчера в 16:42
Питана всегда заработает на пропитание ! )
r7vbjqfbcke7
r7vbjqfbcke7
вчера в 16:22
И ведь нашел таки себе место.... Теперь судьи Эквадора будут судить по честному.... или по правилам?
sa5h32w245ny
sa5h32w245ny
вчера в 16:18, ред.
В аргентине таких арбитров пруд пруди...
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
Кто только там не работает.... был бы еще толк от работы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:14
Международный ЭСК получился. Авторитетный...
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