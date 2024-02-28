Член ЭСК РФС Питана возглавил судейский комитет Федерации футбола Эквадора

По информации источника, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), аргентинский арбитр Нестор Питана стал главой судейского комитета Федерации футбола Эквадора.
Сообщается, что судья, завершивший карьеру в 2022 году, по ряду причин не нашёл применения знаниям и умениям в родной стране и принял предложение эквадорцев.
Помимо Питаны в ЭСК РФС с правом голоса работают Милорад Мажич (Сербия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Николай Иванов.
Последнее. Как же надо себя не уважать ( я имею в виду РФС ), чтобы разрешить этому господину работать на "две торговые точки" где - то ТАМ по совместительству.
Бедный Нестор, будет теперь мотаться между двумя футбольными странами. Интересно только, за чей счёт.
Последнее. Как же надо себя не уважать ( я имею в виду РФС ), чтобы разрешить этому господину работать на "две торговые точки" где - то ТАМ по совместительству.
Бедный Нестор, будет теперь мотаться между двумя футбольными странами. Интересно только, за чей счёт.