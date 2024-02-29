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Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:19

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ.

1 марта (пятница)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; VARВасилий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; VARВладимир Москалёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VARВиталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; VARАртём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VARПавел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VARАртур Фёдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VARЕвгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:51
Будет сидеть за ВАРом...Хорошо что его компаньона Левникова на другую игру определили...Вообще эту сладкую парочку к Ростову и близко подпускать не надо))
a-league
a-league
вчера в 17:50
Удивительно, но Казарцев до сих пор ещё не сидит ?
Hauptman
Hauptman
вчера в 15:11
Одни и те же лица, ничего не изменится.
Интерес
Интерес
вчера в 14:46
Они теперь не судьи,а комментаторы матча,кажись!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:57
Первый косяк в студию ☝️😉
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:50
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:26
    Самое главное, чтобы в первом туре, второй части чемпионата, прошло всё хорошо, без скандалов, чтобы не накукуянили.
    r9hnz92hah9w
    r9hnz92hah9w
    вчера в 13:22
    Ну Карась..... не испогань матч тура.
    Гость
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