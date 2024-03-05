Глава судейского комитета РФС оценил идею синих карточек в футболе

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) высказался на тему идеи введения в футболе синей карточки.

В феврале появилась информация, что Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) намерен ввести синие карточки, за которые футболистов будут наказывать 10‑минутными удалениями. Позже глава Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино исключил возможность такого нововведения.

В футболе такое множество ситуаций, когда выносится трактовка, и кажется, что решение наиболее правильное. Потом жизнь подкидывает альтернативные варианты ситуации, когда правило работает не лучшим образом. В футболе всё очень консервативно, потенциальные изменения идут через IFAB , тестируются на юношеских соревнованиях.

С чем это связано? С хронометражем. Это сильно меняет сам футбол. Ввести это правило во всех дивизионах тяжело. Кто‑то должен отсчитывать это время, когда игрок выбывает. В Америке, как я понимаю, это будет активно тестироваться, даже в официальных матчах — разного рода карточки, временные удаления. Посмотрим, как это будет работать. Можно уже сейчас предсказать, что при нарушении хронометража, когда игрок вышел на несколько секунд раньше, может случиться гол или его участие в игре. Как с этим быть? Тут нужно футбол скрещивать с хоккеем.